Notte dei ricercatori, visite guidate e il sapore del miele nel primo fine settimana d'autunno

Primo fine settimana d’autunno tra cinema, cultura, scienza, visite guidate e mostre. Il clima è ancora gradevole e consente di trascorrere qualche ora all’aria aperta e sono varie le inziative in tal senso.

Ecco gli appuntamenti a Chieti e dintorni.

MANIFESTAZIONI

Il primo è quello che vedrà venerdì 24 settembre il Campus universitario in via dei Vestini trasformarsi in un grande palcoscenico a tempo pieno per la Notte europea dei ricercatori: dalle 16 fino a tarda sera esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, alternati a spettacoli, concerti e performance artistiche all’interno del Campus dove sono attesi Mogol e l'attore Alessandro Preziosi.

Diverse anche le iniziative nei comuni del’entroterra: a Tornareccio torna Regina di miele sabato e domenica un weekend pensato per far conoscere il grande “miele di Tornareccio” e gli altri prodotti tipici direttamente nelle aziende produttrici.

La genziana protagonista a Chieti: venerdì in centro storico una serata dedicata all'amaro abruzzese.

Domenica al parco di via Amiterno a Chieti Scalo street art e break dance dalle 16 con il primo esperimento cittadino di arte partecipata.

VISITE GUIDATE E STORIA

A Pennapiedimonte invece c’è Racconti di viaggi: una due giorni di esposizioni dedicate alle storie delle famiglie pennesi emigrate dal paese nel corso del ‘900.

Tornano anche le Giornate Europee del Patrimonio: visite guidate, aperture straordinarie anche notturne,passeggiate archeologiche,visita a studio d’artista,restauri aperti delle collezioni per un fine settimana all’insegna della cultura.

Per le Giornate nazionali dei castelli, invece, domenica sono in programma visite guidate a Palmoli e Monteodorisio.

SPETTACOLI E CINEMA

Domenica a Chieti chiude anche la rassegna ItineDante dedicata al sommo poeta con il 18esimo spettacolo a cura di Pierluigi Di Clemente.

Domenica 26 settembre, alle ore 21, il Piccolo teatro dello Scalo presenta Il tavolo dei giurati, nel cortile del tempietto del Tricalle a Chieti

Si torna al cinema: due gli appuntamenti di rilievo. Sabato alle 21 al cinema Movieland di Megalò di Chieti anteprima de "Il diritto alla felicità", l’ultimo film con Remo Girone e Federico Perrotta. Alla presentazione interverranno l’attore teatino e alcuni componenti del cast. Al porto turistico di Francavilla al Mare sabato alle ore 18.30 ci sarà lo spettacolo “Locos por elfútbol” con la partecipazione straordinaria del noto giornalista e storyteller di Sky Federico Buffa.

