Weekend dell'Epifania: la guida agli eventi

Il weekend che sta per iniziare è caratterizzato dalla festa dell'Epifania, tra eventi religiosi e la festa più pagana legata alla vecchina che arriva con la scopa e le scarpe rotte. Figura cara ai più piccini, ai quali è dedicata la gran parte degli eventi di questo fine settimana. Ma c'è spazioe anche per presepi, concerti, spettacoli, mostre e altri appuntamenti legati alle festività natalizie che, com'è tradizione, l'Epifania si porta via.

Di seguito una piccola selezione degli stessi. L'elenco completo (e in aggiornamento) lo trovate nella sezione apposita dedicata agli eventi.

PRESEPI. Grande attesa per la rappresentazione del presepe vivente a Chieti, dopo quattro anni di stop. L'appuntamento è per il 6 gennaio alla Civitella. Iniziativa il 5 gennaio alla Nuova libreria Bosio con la premiazione del secondo concorso "Presepi...in libreria" e la conferenza su “Le origini del presepe: tra iconografia e storia”.

BEFANA. Sarà acrobatica, arriverà dal mare oppure di corsa: la Befana è l'indiscussa protagonista del weekend con le numerose iniziative in programma in tutta la provincia. A Lanciano appuntamento il 5 gennaio con "Aspettando la Befana" in piazza Plebiscito: lo spettacolo di animazione e acrobazie aeree terrà tutti con il naso all'insù. Due giorni di iniziative, il 5 e il 6 gennaio, a Rocca San Giovanni con "La Befana vien..nel borgo!": artisti di strada, musica itinerante e street food. A Paglieta il 6 gennaio è di scena “Aspettiamo insieme la Befana”: dalle 10 in piazza giochi e intrattenimento per bambini e dolci tradizionali. Non poteva mancare la Befana al castello di Roccascalegna: appuntamento il 6 gennaio con tante iniziative per i più piccoli. Venerdì 6 anche la Pro loco di Casalbordino organizza il tradizionale evento per l'Epifania: circo incantato, acrobazie e un ospite d'eccezione, Roby Santini. Ad Atessa, venerdì 6 gennaio, è in programma la “Befana Running”, corsa podistica organizzata dai Lupi d’Abruzzo, e poi appuntamento con la befana di Kommerciate che, in volo dal campanile della chiesa di San Rocco, raggiungerà i bambini per distribuire caramelle e dolciumi. E non poteva mancare la befana che viene dal mare: Epifania in spiaggia a Vasto, dove ci saranno tante altre sorprese per i più piccoli.

CONCERTI. Con il concerto del gruppo Spartiti diversi, in programma il 5 gennaio al Museo Barbella di Chieti, l'associazione Artemind augura a tutti un buon 2023.

MERCATINI. Si chiama "Epifania a spasso per Lanciano” la fiera che si svolge, venerdì 6 gennaio, a Lanciano: in centro sono previsti un mercatino di prodotti locali e articoli da regalo e spettacoli a tema per i bambini.

TEATRO. Domenica 8 gennaio, al teatro Fenaroli di Lanciano, l'appuntamento è con la rassegna di teatro dialettale: in scena ci sarà la compagnia Arca di Trevi (Perugia) con lo spettacolo “Nemici come prima”.

MOSTRE. Si terrà dal 6 all'8 gennaio, a Vasto, "Percezioni - Frammenti di realtà", la mostra di pittura, fotografia, illustrazioni, collage e ritratti a cura dei giovani artisti vastesi. Si svolgerà sabato 7 gennaio, a Ortona, la premiazione dei vincitori del Premio Cascella: 16 gli artisti in gara per fotografia e pittura.