Che facciamo stasera? La guida agli eventi del weekend della Festa della donna

Arriva il fine settimana, caratterizzato anche dagli eventi per la Giornata internazionale della donna. Chieti Today ha realizzato una guida con alcune delle proposte in programma da venerdì a domenica in tutta la provincia, che si possono consultare anche sulla sezione Cosa fare in città, dove scoprire anche i film in programmazione nei cinema della zona.

FESTA DELLA DONNA. Ingresso gratuito per le donne, venerdì, in musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali in occasione della Giornata internazionale della donna; a Chieti sarà possibile visitare il museo archeologico della Civitella e quello di Villa Frigerj, con due eventi organizzati appositamente per questa ricorrenza. All'hotel Villa Medici di Lanciano si festeggia la donna con il concorso di bellezza internazionale "Fantastico Over", tra sfilate, intrattenimento musicale e cena. Venerdì, Palazzo Tilli di Casoli, ospita il concerto “Armonie di donna”, viaggio in musica dalle melodie italiane alle hit internazionali, per una serata a base di note, enogastronomia e gioco.

TEATRO. Sabato, al teatro Fenaroli di Lanciano, Antonio Milo e Adriano Falivene sono protagonisti di "Mettici la mano", di Maurizio De Giovanni, per la regia di Alessandro D’Alatri: lo spettacolo nasce come una costola della serie televisiva “Il commissario Ricciardi”. Nella stessa serata, al teatro De Nardis di Orsogna, va in scena lo spettacolo "Cose di ogni giorno", di David Norisco, con Denny Mendez e Francesco Branchetti, che cura anche la regia. Sabato e domenica, al teatro Marrucino di Chieti, il duo Ale & Franz porta in scena lo spettacolo "Comincium", scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, per la regia di Alberto Ferrari.

CONCERTI. Domenica, nella parrocchia Spirito Santo di Lanciano, nel quartiere “Santa Rita”, la cantante e insegnante di canto Alice Vedilei terrà il concerto “La Donna…e le sue voci”; l'evento prevede una raccolta fondi, il cui ricavato verrà interamente devoluto ad Alice odv (Associazione lotta italiana per la consapevolezza sull’endometriosi).

TEATRO. La compagnia teatrale L'Aquilone dell'Anffas di Lanciano torna in scena, portando al teatro Fenaroli di Lanciano l'adattamento dello spettacolo "Non ti pago... più", di Eduardo De Filippo, per la regia di Lilia Giangregorio, in programma domenica.

INCONTRI. Venerdì, nella sede dell'associazione Kontrofabbrika di Chieti, si terrà la presentazione di un ciclo di laboratori di pratiche filosofiche tenuta dall'associazione “Lo sguardo e la Voce”, un incontro introduttivo al counseling filosofico e alle pratiche filosofiche. Sabato, al centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino, c'è il firmacopie della Space Family, al secolo Sara Di Sturco e Valentino Bisegna: i due, genitori di due bambini, sono conosciutissimi su Tik Tok, dove in molti seguono le loro quotidiane avventure familiari.