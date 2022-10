La guida agli eventi del fine settimana tra musica, sagre e mostre d'arte

Il fine settimana è arrivato: avete già deciso come trascorrerlo? Come ogni weekend, la redazione di Chieti Today ha preparato una guida con la selezione degli eventi in programma fra Chieti e la provincia. In alternativa, potete consultare la sezione Cosa fare in città e lasciarvi ispirare.

MUSICA. Casoli protagonista con la grande musica in questo fine settimana di ottobre. Le feste patronali regaleranno, infatti, due concerti gratuiti: sabato 8 con Le Vibrazioni e domenica 9 con il cantautore romano Alex Britti.

SAGRE. Dal 7 al 10 ottobre torna l'Oktoberfest bucchianichese: la località Calcara di Bucchianico si animerà con un evento che combina la tradizione del buon cibo e bere abruzzese a quello bavarese. Sabato 8 ottobre e domenica 9 a Tornareccio c?è Regina di Miele, la kermesse dedicata al miele e alle eccellenze gastronomiche della terra d?Abruzzo con stand espositivi, convegni, degustazioni e momenti di intrattenimento.

MANIFESTAZIONI. Comuni in festa a Miglianico sabato 8 ottobre per la prima festa dell?associazione Borghi ospitali: presenti diciotto comuni della provincia di Chieti.

DISCOTECHE. Riprendono le serate danzanti al "Bellavista" di Chieti: con Carl Craig e Claudio Di Rocco l'appuntamento è per sabato 8 ottobre.

MOSTRE. Dal 7 al 9 ottobre nella ex chiesa di Santa Maria del Tricalle, a Chieti, arriva la terza edizione dell?evento "Infinito presente ? Non si vive di solo pane": tre giorni di laboratori, mostre d'arte ed eventi serali. Viene inaugurato sabato 8 ottobre, a Ortona, la mostra collettiva di apertura del Premio Basilio Cascella.

MOTORI. Fanno tappa a Lama dei Peligni, sabato 8 ottobre, le auto Lamborghini che partecipano all?Abruzzo Tour organizzato da Lamborghini Club Italia.

TEATRO. Tornano i ?Match d?Improvvisazione Teatrale® di TIC TeatroInCorso: venerdì 7 ottobre, alle 21 presso l?auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla al Mare di scena la sfida tra attori pescaresi e attori provenienti da Siena. Il Grido CineTeatro a Vasto inaugura venerdì 7 ottobre la rassegna che ospiterà numerosi eventi musicali e teatrali