Che facciamo stasera? La guida agli eventi del fine settimana

Secondo fine settimana di maggio: avete già deciso come trascorrerlo? Potete consultare tutti gli eventi in programma nella sezione "Cosa fare in città", o farvi ispirare dalla consueta guida realizzata dalla redazione di Chieti Today, che ha selezionato alcuni degli eventi più interessanti in tutta la provincia. Buon divertimento!

CULTURA. Termina sabato, nella Nuova libreria Bosio di Chieti, "Parole tra i libri, 100 scrittori per Chieti", la rassegna letteraria con 100 scrittori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Proseguono gli eventi di Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi, rassegna itinerante in programma tra Arielli, Crecchio, Guardiagrele, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte e Pescara: qui il programma. Per tutto il fine settimana, al polo museale Santo Spirito c'è “Ali di carta – Lanciano libri in festa", tre giorni di festa dedicati agli autori, agli editori abruzzesi, ai librai, alla biblioteca comunale e soprattutto ai piccoli e grandi lettori

ESCURSIONI. Ultimo fine settimana dell'iniziativa I giorni dell'abbazia, alla scoperta del monastero medievale di San Martino in Valle e del centro storico del borgo, luoghi iconici e di assoluto fascino della Regione Abruzzo.

TEATRO. Sabato e domenica, il teatro Marrucino di Chieti ospita la prima nazionale di "L’ultima notte di Bonfiglio Liborio", uno spettacolo di Davide Cavuti tratto dal romanzo "Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio" di Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020, con protagonista l’attore napoletano Pino Ammendola. Sabato pomeriggio, al Piccolo Teatro dello Scalo, il laboratorio Actor&Drama porta in scena "Il tavolo dei giurati", di Giancamillo Marrone, liberamente ispirato al film 12 Angry men.

CONCERTI. Domenica sera, ad Archi, c'è il concerto dei Queen on Fire, the real Queen experience, in occasione delle feste patronali in onore di San Michele Arcangelo e San Nicola di Bari, che saranno celebrate in paese dopo i due anni di fermo causati dalla pandemia.

CENE. Venerdì sera, al Phi hotel Alcione di Francavilla c'è la cena al buio, un'occasione per riscoprire gli altri sensi, nel corso di una serata completamente al buio, con un menù fisso da scoprire; la cena sarà servita dai camerieri non vedenti di Univoc (Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi onlus-sezione provinciale dell'Aquila) e parte del ricavato andrà in beneficenza.

LUNA PARK. Nel parcheggio dello stadio Angelini, a Chieti Scalo, per il secondo fine settimana consecutivo ci sono le giostre in occasione della festa patronale di San Giustino.

MOSTRE. Nell'androne del palazzo della Provincia, c'è la mostra Il Rinascimento dei bambini, realizzata da Fondazione Banco Farmaceutico per il Meeting di Rimini del 2019, a cura di Mariella Carlotti: 32 pannelli raccontano la storia secolare, iniziata nel 1400 e ancora oggi attiva, una esperienza di accoglienza. Estemporanea di pittura a cura del consiglio comunale dei ragazzi, sabato, sotto i portici di corso Marrucino, partendo da piazza Vico; le opere partecipanti saranno esposte nell'atrio della Provincia e si potranno acquistare: il ricavato sarà devoluto in beneficenza al canile.