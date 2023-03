Che facciamo stasera? La guida agli eventi del primo fine settimana di aprile

"Aprile, dolce dormire", dice il proverbio, ma le proposte per il primo fine settimana del mese sono tante e varie, che non c'è tempo per riposare. Come di consueto, la redazione di Chieti Today ha realizzato una guida per ispirare le vostre scelte, ma in alternativa è possibile anche consultare la sezione Cosa fare in città, con tutte le iniziative in programma e le proiezioni dei cinema della zona.

TEATRO. Sabato e domenica, al Teatro Marrucino di Chieti, va in scena lo spettacolo "Falstaff e le allegre comari di Windsor" di William Shakespeare, adattato da Roberto Lerici per la regia di Carlo Emilio Lerici, con protagonista Edoardo Siravo, che qualche mese fa aveva ritirato a Chieti il prestigioso “Premio Majano” 2022, diretto da Davide Cavuti, per la serie tv “Le fate ignoranti” di Ferzan Özpetek.

CONCERTI. Venerdì sera, Tullio De Piscopo sarà in concerto con la sua band per l’ultimo appuntamento della stagione teatrale all’auditorium Sirena di Francavilla al Mare, con i pezzi migliori del suo repertorio. Domenica, nella cattedrale di San Giustino, c'è il concerto della Santa Pasqua della Schola Cantorum "Settimio Zimarino", primo appuntamento del calendario per i 60 anni del coro diretto dal maestro Gabrielle Di Iorio, fondato nel 1963 da Don Donato Martorella. Sabato sera, al Marini's di Giuliano Teatino, c'è la cena spettacolo degli Studio 3.

MOSTRE. Ultimo giorno per visitare, al museo Barbella di Chieti, la mostra "Sub tutela dei-Rosario Livatino, l'uomo, il giudice, l'esempio", organizzata dal Csv Abruzzo Ets, dedicata al giudice ucciso dalla mafia e poi beatificato. Nello stesso museo, domenica, si inaugura la mostra personale del maestro Eugenio De Medio, dal titolo “Ab ovo usque ad mala”.

BAMBINI. Il Comune di Casacanditella e l'associazione Renesansa invitano grandi e piccoli all'evento Pasqua in festa, in programma sabato pomeriggio, alla villa comunale di Casacanditella, con animazione, uova di cioccolato e tante sorprese per i più piccoli. Domenica, c'è l'ultimo appuntamento della rassegna di teatro bambini e ragazzi “A teatro con mamma e papà”, al teatro Di Iorio di Atessa, dove andrà in scena Il gatto con gli stivali. Nella stessa giornata, al Circolo ippico sansalvese di San Salvo, caccia alle uova Alice in wonderland, per un pomeriggio dedicato ai più piccoli con Alice, il Bianconiglio, lo Stregatto, il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori e tantissime sorprese.

RELIGIONE. Sabato l’oratorio San Franco metterà in scena la Via Crucis vivente "La croce, il dolore, la speranza" nella chiesa di San Franco, parrocchia di Santa Maria Maggiore. Nel giorno della Domenica delle Palme, a Casalincontrada, torna la rappresentazione della Passio Christi: a partire dalle ore 19, il centro del paese si animerà con sette scene itineranti: dall'arrivo di Gesù a Gerusalemme, fino alla crocifissione. Per l'occasione il paese sarà completamente al buio e illuminato dalle sole fiaccole ardenti, per ricreare un'ambientazione dell'epoca.