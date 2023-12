Musica, disco e ancora un po' di Natale: la guida agli eventi dell'ultimo fine settimana del 2023

Inizia l'ultimo fine settimana del 2023 e, anche stavolta, non manca la guida realizzata dalla redazione di Chieti Today per segnalare gli eventi più interessanti in programma in tutta la provincia. Un modo per farsi ispirare dalla selezione, ma è sempre possibile consultare l'intera sezione dedicata agli eventi, dove c'è n'è anche una a tema Capodanno e una dedicata alle proiezioni cinematografiche. Buon divertimento e felice 2024 a tutti!

CAPODANNO. A Chieti, l'anno nuovo si aspetta al Bellavista, storico locale di corso Marrucino, che propone cena e dopocena con una line up affollata: fra gli ospiti della serata Luca Ltj Trevisi, Dj Rocca, Claudio Di Rocco, Riccardo May, Davidale, Alessio Costa, Soul Chapter, Augusta. Veglione di San Silvestro in piazza, a Francavilla al Mare, con la festa gratuita organizzata dall'associazione Amici del Foro in piazza Angeli custodi: ci saranno la musica del gruppo I taglia '90, stand gastronomici e cocktail bar. Si chiama "The fabulous Las Vegas party" la festa di Capodanno organizzata dal canile rifugio di Chieti al Grande Albergo Abruzzo di Chieti: il ricavato sarà devoluto in favore degli ospiti a quattro zampe della struttura. Proposta di Capodanno alternativa quella che arriva dalla Compagnia dell'Alba e dal teatro Tosti di Ortona, che invita a passare la sera dell'ultimo dell'anno in platea, assistendo al classico spettacolo "A Christmas carol", con Roberto Ciufoli nei panni di Ebenezer Scrooge, in programma nella serata di domenica, con replica il 1° gennaio.

RELIGIONE. Sabato, a Bucchianico, c'è il presepe vivente nelle vie del centro storico: l'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco San Camillo de Lellis. Nella stessa giornata, anche a Sant'Eusanio del Sangro torna il presepe vivente, giunto alla 45esima edizione: si inizia con la Santa messa, in programma alle ore 16; seguirà la rappresentazione, dalle 17.30 e, in serata, il concerto gospel del The new gospel choir, seguito dal dj set di Mwl project.

MOSTRE. Come ogni Natale, anche quest'anno il convitto G.B. Vico di Chieti ospita la mostra di presepi artistici del maestro Giusepe Di Iorio, che si può visitare tutti i giorni.

CONCERTI. Venerdì sera, il centro culturale Aldo Moro di San Salvo, ospita "40 anni di Vacanze romane", tour acustico degli ex Matia Bazar Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Dopo un anno, sabato, riapre lo storico teatro Rossetti di Vasto con il tradizionale “Concerto per il Nuovo Anno”, che vedrà esibirsi l’Odessa Philharmonic Orchestra, con il soprano Silvana Froli, il tenore Hector Lopez Mendoza e la direzione di Hobart Hearle. Ultima produzione dell’anno dell’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, sabato, con il Gala di Fine Anno, al Teatro Marrucino di Chieti.

SAGRE. Venerdì c'è la seconda e ultima serata di Vasto beer festival, una rassegna dedicata a birra di qualità, street food e intrattenimento per grandi e piccini, nel mercato centrale di Santa Chiara.

TEATRO. Sabato, a San Salvo, Nadia Rinaldi porta in scena lo spettacolo "Senza Santi in paradiso", per la regia di Claudio Insegno, un one woman show che racconta trent’anni di mestiere, di racconto della vita artistica parallela alla vita privata della protagonista.

DISCO. Sabato pomeriggio, in piazza San Vitale, a San Salvo, c'è il Silent Christmas party.

BAMBINI. Sabato pomeriggio, Palena si trasforma nel borgo di Natale: dalle ore 16, in località San Francesco, ci saranno l'esposizione di presepi, i mercatini di Natale, vin brulè e castagne e altre bontà, oltre a Babbo Natale col suo carretto.