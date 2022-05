Torna Cantine Aperte e inaugura il Gay Factory Summer Village: la guida agli eventi del fine settimana

Ultimo fine settimana di maggio, l'estate è sempre più vicina e cresce la voglia di divertirsi all'aria aperta e non solo. Sono diverse le proposte in programma fra venerdì e domenica in tutta la provincia di Chieti: la redazione di Chieti Today ne ha selezionate alcune, ma si può anche consultare la sezione Eventi per farsi guidare nella scelta. Buon divertimento!

VINO. Torna l'atteso weekend di Cantine aperte, la manifestazione del Movimento Turismo Vino che apre le porte delle realtà vinicole di tutta Italia tra degustazioni, laboratori e momenti di vista; in Abruzzo sono 40 le cantine aderenti, gran parte delle quali in provincia di Chieti: ecco l'elenco completo e tutto quello che c'è da sapere.

FESTE. Sabato, a Francavilla al Mare, c'è l'apertura dell'unico Villaggio Gay d'Italia, il più grande al mondo, che animerà tutta l'estate: per l'inaugurazione saranno presenti il padrino e la madrina del Gay Factory Summer Village, Alessandro Cecchi Paone e Alda D'Eusanio

MOSTRE. Ultimi giorni, fino a domenica, per visitare "Dark Matter", la mostra dell'artista teatino Antonello Favata, nella Bottega d'arte camera di commercio su corso Marrucino: in esposizione tele che si ispirano ai grandi misteri dell'universo e alla ricerca del senso dell'esistenza.

NATURA. Ricorre domenica la festa delle Oasi del Wwf, giornata dedicata alle aree protette, numerose anche in provincia di Chieti: sono previsti eventi nella riserva naturale regionale Oasi di Serranella a Sant'Eusanio del Sangro, alle cascate del Verde di Borrello e al parco dell'Annunziata a Orsogna.

CONCERTI. Venerdì sera, a Perano, c'è "Ciao Lucio", l'omaggio a Dalla. Sabato sera, a Madonna delle Piane, c'è il concerto di "Jovanotti fortunati", il tributo a uno dei cantanti italiani più amati. Nella stessa serata, al teatro Rossetti di Vasto, c'è il concerto per Mimma Perrotti, con lo spettacolo musicale tributo ai Pink Floyd. Sempre venerdì, il teatro Marrucino di Chieti ospita il concerto "Road to Mama way-il rock incontra il teatro", iniziativa di beneficenza a favore dell'Ail Teramo, nata da un'idea di amici del Teramano appassionati di musica e teatro. In piazza San Rocco, a Liscia, c'è Tequila & Montepulciano Band in concerto con "Cicirinella live tour"

TEATRO. Venerdì sera, a Perano, serata all'insegna del divertimento con lo spettacolo del comico Martufello.

CULTURA. Sabato è in programma un'apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Chieti, per una giornata dedicata alla compianta Miria Ciarma, a cui sarà intitolata la sala studio; prevista poi l'inaugurazione di "Una vita tra le carte", riproposizione di mostre, ricerche e pubblicazioni a cui Ciarma ha profuso il suo impegno e la sua dedizione. Sabato e domenica, a Miglianico, in occasione della conclusione dell'edizione 2022 del Premio PoetaMi – Miglianico Borgo in Poesia c'è un "Atelier della Poesia", un workshop, è un’occasione per approfondire passione e propensione per la poesia con incontri, conversazioni, letture e laboratori.