Musica, cultura e teatro nell'ultimo weekend di gennaio: la guida agli eventi del fine settimana

Inizia l'ultimo fine settimana del primo mese dell'anno e non mancano le proposte di eventi per tutti i gusti a Chieti e nell'intera provincia. La redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni fra i più interessanti, ma è possibile consultarli tutti nella sezione Cosa fare in città, dove, oltre agli eventi, ci sono anche i film in proiezione nei cinema. Buon divertimento!

ESCURSIONI. Sabato mattina, Majellando organizza una ciaspolata vista mare, con la possibilità di degustare un aperitivo e fare un ingresso al centro benessere: l'iniziativa è aperta anche ai bambini dai 6 anni di età.

LIBRI. Venerdì pomeriggio, nello Spazio D'Amico Arredamenti, a Casoli, sarà presentato il libro "Parole d'Abruzzo" di Daniela D'Alimonte, volume dedicato ad alcune delle parole più iconiche del dialetto abruzzese. Nello stesso pomeriggio, alla biblioteca Bonincontro di Chieti, c'è l'artista Luciano Emiliani, che presenterà il suo libro "La follia: dalle ombre alle stelle", con accompagnamento alla chitarra di Stefano Trapella. Sempre venerdì, a Vasto, alla Casa del Popolo La Conviviale, c'è la presentazione del libro "Giovani, ribelli e sognatori. Una generazione non raccontata che sognava la rivoluzione negli anni '80", con il curatore Italo Di Sabato.

TEATRO. Venerdì sera, al cinema auditorium Zambra di Ortona va in scena "Gennaro Jovine – Fantasmi", con Arturo Scognamiglio; si tratta di uno dei Fantasmi del ciclo di drammaturgie di Michele Santeramo che è stato prodotto grazie al contributo del ministero per i Progetti Speciali 2023. Sabato sera, la compagnia teatrale Li Nipute di Tatone, in collaborazione con la Nuova Libreria Bosio, la parrocchia San Martino Vescovo di Chieti Scalo e Unitalsi sottosezione Chieti Vasto, presenta la commedia dialettale "Prime de la fine dell'anne prossime"; il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Sabato e domenica, al teatro Marrucino c'è lo spettacolo 1984, di George Orwell, con Violante Placido, Ninni Bruschetta e Woody Neri, per la regia di Giancarlo Nicoletti; domenica mattina è previsto un incontro con gli attori protagonisti. Sabato pomeriggio, il laboratorio Actor del Piccolo teatro dello Scalo, in occasione della Giornata della memoria, presenta "Guerra, narrazioni e quadri scenici": l'ingresso è libero. Domenica al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena lo spettacolo "Shoah i fantasmi dell'inferno", un progetto di Oscar Strizzi, che ne cura anche la regia ed è protagonista insieme a Ilaria Di Meo; lo spettacolo è consigliato a ragazzi dai 10 anni in su.

CONCERTI. Si intitola "Shoah. La Memoria, la Speranza, la Vita” il primo grande concerto del 2024 del teatro Marrucino, in programma venerdì sera: sul palco, l'orchestra sinfonica e il coro polifonico del conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, insieme al coro polifonico “Corale L’Aquila”.

BAMBINI. Domenica pomeriggio, appuntamento al museo della Civitella di Chieti con il laboratorio "Alla scoperta degli antichi egizi", a cura dell'associazione Mnemosyne: dopo la visita alla sala dei culti oUpload Videorientali, i bambini realizzeranno un sarcofago egizio.

MOSTRE. Ultimi due giorni, venerdì e sabato, per visitare la mostra Ex Cathedra, dell'artista TestiManifesti, al secolo Marco Petrucci, alla Bottega d'arte della Camera di commercio di Chieti.