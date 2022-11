Che facciamo stasera? La guida agli appuntamenti dell'ultimo weekend di novembre

Nel weekend ormai in arrivo è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Niente paura: le occasioni di divertimento e per trascorrere il fine settimana in compagnia non mancano in provincia di Chieti! Potete consultare tutti gli appuntamenti cliccando sulla sezione Cosa fare in città, o lasciarvi ispirare dalla guida realizzata dalla redazione di Chieti Today.

TEATRO. Volti noti di cinema e televisione calcheranno i palcoscenici teatrali della provincia. Venerdì 25, al teatro Fenaroli di Lanciano, Valeria Solarino sarà protagonista dello spettacolo “Gerico Innocenza Rosa”. Sabato 26 novembre, al Teatro Tosti di Ortona, saranno in scena gli attori Lino Guanciale e Francesco Montanari nello spettacolo in abbonamento "L'uomo più crudele del mondo".

AMATORIALE. Spazio anche al teatro amatoriale. Venerdì 25 novembre, al Teatro Marrucino, si esibirà la storica compagnia teatrale "I Marrucini” di Chieti con la commedia brillante "Se tì lu curagge... mò, curreme appresse!". Sabato 26, al Piccolo teatro dello Scalo, andrà in scena “Mandragola” di Niccolò Macchiavelli. Al via domenica 27 la rassegna di teatro dialettale a cura dell’associazione Amici della Ribalta di Lanciano con lo spettacolo “Riso, patate e sushi” della compagnia Amici Nostri di Castellana Grotte.

DISCOTECA. Il 26 novembre si esibirà per la prima volta in Abruzzo, al Bellavista a Chieti, il progetto Ivreatronic con la speciale partecipazione di Cosmo, producer e cantante electro-pop di fama nazionale, Enea Pascal e Leonar.

MERCATINI. A Roccamontepiano domenica 27 novembre ci sarà dalle 10 il mercatino natalizio dell'Avvento con artigianato e prodotti tipici, l'apertura degli stand gastronomici e animazione. Il 26 e 27 novembre le antiche botteghe del centro storico di Palombaro saranno animate dalla presenza di circa 30 espositori per la seconda edizione dell'evento "Accendiamo le luci del Natale".

SOLIDARIETA'. Venerdì 25 novembre, nella chiesa di San Francesco Caracciolo al Tricalle, il gruppo di volontariato vincenziano organizza "Raggi di luce": spettacolo di beneficenza per raccogliere fondi per la famiglie seguite dal centro Santa Luisa. Il cantautore Aurelio Germano, in arte Nduccio, sarà testimonial del calendario 2023 “Volti di dentro”, ideato e realizzato dall'omonima onlus con l’aiuto dei suoi volontari, che sarà presentato sabato 26 novembre al centro commerciale Centro d’Abruzzo di San Giovanni Teatino.

LIBRI. Cento anni sono trascorsi dall’istituzione dei parchi e viali della Rimembranza in Italia: se ne parlerà sabato 26, al Museo Barbella di Chieti, con la presentazione del volume di Matteo Nanni “La Grande Guerra e il ricordo. Parchi e viali della Rimembranza”.