Carnevale è ancora nell'aria: la guida agli eventi del fine settimana

Messo in archivio il Carnevale, gli eventi non si fermano. Come ogni fine settimana, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcune delle proposte più interessanti in programma in tutta la provincia e, in alternativa, si può consultare la sezione Cosa fare in città.

CINEMA. Tra nuove uscite, commedie per la famiglia e proposte dedicate ai più piccoli, ecco dove consultare la programmazione dei cinema del Chietino. “La polvere sopra la neve” è il titolo del cortometraggio che l’associazione Joseph Odv presenta venerdì, al cinema Ciakcity Polycenter di Rocca San Giovanni; si tratta di un progetto per sensibilizzare contro la violenza di genere e sostenere le donne che ne sono vittime.

CONCERTI. Secondo appuntamento di "Crescendo. La musica come non l'avete mai vista", sabato pomeriggio, al teatro Fenaroli di Lanciano, con Dada, l'eclettico progetto del pianista Roberto De Nittis, con la sua Toy Jazz Orchestra - un'orchestra di giocattoli - e la voce di Ada Montellanico.

CARNEVALE. A Ortona, il Carnevale non è finito con l'inizio della Quaresima: domenica c'è il secondo appuntamento con la tradizionale sfilata dei carri realizzati dai ragazzi delle scuole e dalle associazioni cittadine. Anche ad Atessa si festeggia un po' di più il Carnevale: sabato, sarà di scena una grande festa lungo le strade cittadine, con carri allegorici, maschere, musica e balli.

INCONTRI. Venerdì pomeriggio, al museo universitario di Chieti, l’associazione “Noi del G.B.Vico” chiude l’anno fenogliano con un incontro su Beppe Fenoglio, scrittore ritenuto una delle voci più significative del Novecento, con uno dei suoi aspetti meno noti, l’amore adolescenziale e giovanile che l’autore indaga con particolare finezza psicologica.

LIBRI. Venerdì, a Ortona ci sarà la presentazione del libro del giornalista Angelo De Nicola “I Papi e Celestino”. Sabato pomeriggio, alla Mondadori di Ortona, c'è la presentazione del libro "La storia d'amore che ti cambierà la vita" (Sperling & Kupfer), di Francesco Sole. Nello stesso giorno, la Nuova libreria Bosio di Chieti ospita la presentazione del libro “Domine, ivimus”, di Don Massimiliano De Luca, dal sottotitolo “Pellegrini del II secolo in Terra Santa sognando il tempo di Gesù”.

MOSTRE. A Palazzo d'Avalos, a Vasto, si può visitare la mostra su Leonardo da Vinci dal titolo "De Divina Proportione", organizzata dall'associazione culturale Oltre Confine e la cui direzione artistica è affidata alla Show Eventi.

ESCURSIONI. Ciaspolata sul Blockhaus, domenica, organizzata da Camminare in Abruzzo: con le ciaspole ai piedi si salirà verso gli oltre 2.000 metri del monte Blockhaus, sulla Majella settentrionale, ammirando un panorama unico fatto di aspre vette innevate e il mare Adriatico all’orizzonte.

TEATRO. Sabato sera, al teatro Aldo Moro di San Salvo, Francesco Montanari è il protagonista di "Il processo", tratto da L'apologia di Socrate e Critone di Platone, con la partecipazione di Fausto Costantini. Domenica pomeriggio, al teatro Fenaroli di Lanciano, appuntamento con il teatro dialettale: la compagnia Amici dell'Arte di Lucera (Foggia) porta in scena "Zi' Nicole", di G. Benincaso. Domenica sera, al teatro Sirena di Francavilla al Mare, Remo Girone sarà protagonista dello spettacolo “Il cacciatore di nazisti” scritto e diretto da Giorgio Gallione, a cavallo tra un avvincente thriller di spionaggio e l’indagine storica. Venerdì sera, al teatro Tosti di Ortona, va in scena lo spettacolo “La Madre” di Florian Zeller con Lunetta Savino, per la regia di Marcello Cotugno. “Arturo lo chef in Sud America”, lo spettacolo di e con Stefano Angelucci Marino, approda a Paglieta domenica pomeriggio, al teatro comunale. Venerdì sera, al teatro Marrucino, c'è il terzo appuntamento della sesta edizione della rassegna di teatro dialettale "Premio Marrucino 2023", con lo spettacolo "Sia fatta la mia volontà".