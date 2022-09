Che facciamo stasera? La guida agli eventi del primo weekend d'autunno

Nubi e freddo si addensano sul weekend. Ma a rischiarare l'aria ci sono i tanti appuntamenti organizzati anche in questo fine settimana, il primo d'autunno, in provincia di Chieti. La redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli appuntamenti più interessanti del weekend, per lasciarvi ispirare; in alternativa, basta cliccare sul calendario.

FIERE. Arriva a Chieti "I love reptiles", la prima fiera internazionale in Abruzzo dedicata al mondo degli animali esotici: l’evento, realizzato in collaborazione con il Road music festival si svolgerà il 24 e il 25 settembre al Foro Boario della Camera di commercio.

MOSTRE. Sabato 24 e domenica 25 settembre appuntamento con la cultura in occasione delle Giornate europee del patrimonio con tanti eventi in tutta la provincia. A Chieti l'evento promosso dal Ministero della cultura vedrà protagonisti i due musei archeologici nazionali che resteranno aperti in via straordinaria e con ingresso simbolico al costo di 1 euro. L'Archivio di Stato di Chieti apre le porte, sabato 24 settembre, dedicando l’iniziativa all’esposizione del patrimonio documentale dedicato ai tratturi dell’Abruzzo Citeriore.

MOTORI. Appuntamento sabato 24 settembre con la prima edizione di "Fara in moto", organizzata dalla proloco di Fara Filiorum Petri con musica dal vivo, stand di moto, cibo locale, gare e giochi.

MUSICA. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre nel largo di Porta Pescara, a Chieti, si terrà la prima edizione di “Achillaive”, rassegna che culminerà in un maxi concerto nel corso del quale si esibiranno, rigorosamente dal vivo, 14 musicisti tra band e cantautori provenienti da diverse città italiane.

FESTE RELIGIOSE. Domenica 25 settembre torna a Roccascalegna il grande evento della sfilata delle conche e dei carri in onore delle feste patronali dei santi Cosma e Damiano.

RASSEGNE. Sabato 24 settembre l’associazione Ars Musica, in collaborazione con il comune di Lama dei Peligni, presenta la prima rassegna “Giovani talenti d’Abruzzo”: il concerto di giovani musicisti provenienti da tutta la regione, vincitori di primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Tutto pronto a Ortona per il "Premio Gaetano Cespa" in memoria del giovane artista scomparso nel 2018 a soli 29 anni: l’evento, giunto alla quarta edizione, si terrà sabato 24 settembre al Teatro Tosti.