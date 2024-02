Che facciamo stasera? La guida agli eventi dell'ultimo fine settimana di febbraio

Inizia l'ultimo fine settimana del mese più corto dell'anno e, come di consueto, la redazione di Chieti Today ha preparato una selezione di alcuni degli eventi più interessanti in programma da venerdì a domenica in tutta la provincia. Sul sito, è presente una sezione dedicata agli eventi, in cui si possono trovare anche i film in programmazione nei cinema.

MUSICA. Tributo a Elvis Presley, sabato, all'auditorium Cianfarani di Chieti: è il secondo appuntamento dei Little Project, dedicato al Re del rock 'n roll, una delle figure più iconiche e popolari della storia della musica. Venerdì, al teatro Di Iorio di Atessa, la cantante Siria è protagonista di "Perché non canti più" lo spettacolo tributo a Gabriella Ferri per la regia di Pino Strabioli.

TEATRO. Sabato sera, al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, andrà in scena Stéfano, secondo spettacolo della stagione 2023-2024 del teatro contemporaneo, diretta dagli attori e registi Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini, considerato un classico del teatro argentino. Medici e infermieri del day hospital oncologico dell'ospedale di Chieti si trasformano in attori per raccogliere fondi a favore dell'associazione Voi&Noinsieme Onlus, che utilizzerà il ricavato per acquistare poltrone destinate ai pazienti del reparto; i camici bianchi metteranno in scena la commedia teatrale "La benedett'alme di zi Peppe", scritta da Roberto Troiano, sabato e domenica, nel teatro parrocchiale della chiesa di San Camillo de Lellis. Teatro per famiglie, domenica pomeriggio, al comunale di Atessa, con la rassegna "A teatro con mamma e papà", che prevede "I tre porcellini". Sabato e domenica, al Piccolo teatro dello Scalo, la compagnia Ex Machina teatro di Chieti porta in scena lo spettacolo "Dall'altra parte", di Ariel Dorfman, con Diego Ciaschetti, Lorenzo La Rovere e Sara Ridolfi, per la regia di Samuele Marrone. Al teatro comunale di Orsogna, domenica pomeriggio, c'è "Uomo e Galantuomo", commedia scritta nel 1922 e considerata una tra le più divertenti del teatro partenopeo.

BENEFICENZA. Domenica pomeriggio, al centro sociale San Rocco delle Piane di San Giovanni Teatino, c'è il primo torneo benefico di burraco organizzato da Camminiamo per l'Africa, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, per sostenere la scuola di sartoria di Itiso, in Tanzania.

ESCURSIONI. Camminare in Abruzzo propone per la giornata di sabato un'escursione dedicata a tutta la famiglia, ricca di natura e storia, con la visita del castello medievale di Roccascalegna e una degustazione al MicroBirrificio Delphin. Per la giornata di domenica, Fantastico Abruzzo organizza una giornata di trekking per escursionisti allenati, che porterà a visitare il rifugio Fonte Tarì, a 1.540 metri sul livello del mare, nel comune di Lama dei Peligni.

INCONTRI. Domenica mattina, nell’auditorium Cianfarani del museo La Civitella di Chieti, si terrà il forum “Servizio, amicizia, pace, natura visti dai Rotariani e dagli Scout”.