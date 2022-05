Che facciamo questo weekend? La guida agli eventi del fine settimana in provincia di Chieti

Le previsioni meteo parlano chiaro: sarà un fine settimana bollente, con temperature estive. Quale occasione migliore per uscire e divertirsi? Come ogni weekend, la redazione di Chieti Today ha realizzato la guida agli eventi più interessanti in tutta la provincia, altrimenti si può consultare la sezione eventi.

FIERE. Da venerdì a domenica torna la Fiera nazionale dell'Agricoltura, a Lancianofiera, per un'edizione speciale molto attesa, la 60esima: i dettagli.

TURISMO. Domenica torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla 12esima edizione, alla scoperta di luoghi esclusivi: nel Chietino, si possono visitare Conventino Michetti, a Francavilla al Mare e Villa Marcantonio, a Mozzagrogna.

INCONTRI. Venerdì, nella ex chiesa di Santa Maria del Tricalle a Chieti, c'è il seminario "Teate nel cuore di Chieti", per presentare alla cittadinanza progetti, cantieri e attività che coinvolgono alcuni luoghi simbolo della città: le Terme Romane, l’area dei Tempietti Romani e l’ex chiesa di Santa Maria del Tricalle. Sabato, in occasione delle giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico “Visioni di comunità”, la Chiesa di Lanciano-Ortona propone una giornata all'interno della quale si svolgeranno una serie di attività che coinvolgeranno tutti gli istituti culturali diocesani, all'insegna della valorizzazione e la conoscenza dell'archivio, della biblioteca e del museo diocesani.

MANIFESTAZIONI. Sabato, Slow Food Chieti, insieme ai Fridays For Future teatini, organizza una giornata interamente dedicata alla biodiversità, nel cuore di Chieti: la mattina alla scoperta dei prodotti locali nel mercato ortofrutticolo di piazza Malta, la sera l'aperitivo con musica live a Chartago. Per domenica, il Wwf organizza una giornata nella riserva naturale regionale del Lago di Serranella, in occasione della Giornata mondiale delle biodiversità: il programma. In occasione della ricorrenza, anche Civitella Messer Raimondo organizza una giornata alla scoperta della biodiversità.

CONCERTI. Sabato sera, al teatro Rossetti di Vasto, si terrà un concerto tributo a Ivano Fossati; il ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione Asperger Abruzzo. Domenica sera, all'auditorium Sirena, va in scena un'icona del jazz mondiale, il sassofonista John Surman accompagnato dal pianista Vigleik Storaas. Sabato sera, al teatro Tosti di Ortona, c'è il Gran galà di primavera, il tradizionale concerto che conclude la stagione dei concerti dell’Orchestra Sinfonica Tosti, con i giovanissimi maestri dell’Orchestra I giovani accademici,

MOSTRE. A Lanciano, per tutto il fine settimana, ci sono i grandi nomi della fotografia, con la decima edizione di Immagina, l'esposizione nei locali del Polo Museale Santo Spirito.