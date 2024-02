Si avvicina Carnevale: la guida agli eventi del primo fine settimana di febbraio

Terminato gennaio, inizia a sentirsi aria di Carnevale. Anche per il primo weekend di febbraio, che in quest'anno bisestile si allunga di un giorno, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli eventi ritenuti più interessanti fra Chieti e tutta la provincia. Potete farvi ispirare dalla ormai tradizionale guida, o consultare tutte le proposte in programma cliccando su Cosa fare in città, dove è possibile consultare anche le proiezioni nei cinema.

CULTURA. Come ogni prima domenica del mese, anche la prima di febbraio torna l'iniziativa Domenica al museo, che consente l’accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del ministero della cultura aperti al pubblico: a Chieti, si possono visitare senza pagare il biglietto d'ingresso i musei di Villa Frigerj e della Civitella.

CARNEVALE. Domenica c'è il primo dei tre appuntamenti della 69esima edizione del Carnevale d'Abruzzo, a Francavilla al Mare, con la sfilata che partirà da piazza Stazione, fino a piazza Sirena. Il Carnevale è protagonista nella giornata di domenica anche a Sant'Eusanio del Sangro, dove nel pomeriggio c'è la tradizionale festa organizzata dalla Proloco, in piazza Cesare De Titta.

TEATRO. Sabato e domenica torna la prosa al teatro Marrucino di Chieti, con lo spettacolo “Buonanotte, mamma” (Night, mother), scritto dall’autrice americana Marsha Norman, “Premio Pulitzer” nel 1983, che vedrà in scena le attrici Marina Confalone e Mariangela D'Abbraccio; domenica mattina è in programma il consueto incontro con gli artisti, a ingresso libero. Sabato sera, al teatro Fenaroli di Lanciano, protagonista è l'attore Remo Girone, con lo spettacolo "Il cacciatore di nazisti", che racconta la storia di Simon Wiesenthal, un sopravvissuto all’Olocausto che, dopo essere stato imprigionato in cinque diversi campi di sterminio, ha impegnato la sua vita successiva a dare la caccia e a consegnare al giudizio del mondo i più crudeli criminali di guerra della storia umana.

FIERE. Sabato, nel giorno dedicato al Santo, a Colledimezzo, c'è la tradizionale fiera di San Biagio: oltre alla possibilità di effettuare un tour alla scoperta del borgo, ci saranno i tradizionali appuntamenti con la benedizione della gola, la messa e la processione.

ESCURSIONI. Per la giornata di domenica, Majexperience organizza una ciaspolata vista mare sulla Maiella, alla scoperta che un tempo, nelle zone di Passo Lanciano e della Maielletta, vivevano di agricoltura e di pastorizia.

INAUGURAZIONI. Venerdì pomeriggio, a Palazzo Valignani di Torrevecchia Teatina, c'è l'inaugurazione del nuovo museo etnografico, che ospiterà una preziosa collezione di abiti e tessiture tradizionali abruzzesi.