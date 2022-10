Grande lirica, alta cucina e luoghi da scoprire: ecco la guida agli appuntamenti del fine settimana

Si annuncia tempo mite per il fine settimana. Quale migliore occasione, allora, per godersi gli eventi in programma nella provincia di Chieti? La redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli appuntamenti più interessanti del weekend, per lasciarvi ispirare; in alternativa, basta cliccare sul calendario.

AMBIENTE. Tornano sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 le Giornate Fai d’autunno, il grande evento di piazza che il Fondo per l’ambiente italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: in provincia di Chieti sono sei le meraviglie da scoprire.

CULTURA. Sabato 15 ottobre, nella biblioteca diocesana San Domenico a Ortona, si svolgerà il prestigioso convegno dal titolo “Luci d'Oriente. Ortona capitale dell'Abruzzo bizantino”.

LIRICA. La grande lirica apre la nuova stagione del Teatro Marrucino: venerdì 14 ottobre e domenica 16 ottobre va in scena "Madama Butterfly", capolavoro immortale del genio di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.

RICORDI. Bomba omaggia il fotografo degli artisti e della Land Art: il 15 e 16 ottobre si svolgerà la prima edizione del “Gianfranco Gorgoni Fest”, dedicato al fotografo di fama mondiale originario del paese. Francavilla ricorda, con una manifestazione in programma domenica 16 ottobre, il giornalista Antonio Russo, ucciso in Cecenia 22 anni fa.

MOSTRE. Sarà inaugurata sabato 15 ottobre, nella galleria Mariz di Francavilla al Mare, la mostra curata dal critico d'arte Massimo Pasqualone "Dall'Ottocento alle Avanguardie", con oltre 100 opere in mostra fino al 15 novembre. Sempre sabato, a Chieti, si inaugura la mostra personale dell’artista Gigino Falconi dal titolo “Sogno di un sogno” presso la Galleria Trifoglio Arte.

SPORT. Domenica 16 ottobre si corre nella storia con l’Ortona Challenge: torna la gara podistica, aperta a tutti, per ripercorrere i principali luoghi della Battaglia di Ortona del dicembre 1943.

SAGRE. Dal 14 al 16 ottobre torna la Rassegna dei cuochi a Villa Santa Maria: eventi, show cooking, ospiti e tanto altro animeranno il centro storico del borgo che diventerà per tre giorni la vera patria dell’arte culinaria. Appuntamento a San Salvo, dal 14 al 16 ottobre, con l'Oktober Fest: la festa della birra e dello street food.