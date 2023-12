Natale sta arrivando: tutti gli eventi del fine settimana a Chieti e provincia

Natale è dietro l'angolo, strade e vetrine si vestono a festa e anche gli eventi rivelano l'atmosfera della festa più magica dell'anno. Anche per il terzo weekend di dicembre, la redazione di Chieti Today ha selezionato una serie di proposte fra le varie manifestazioni in programma, ma potete consultarle tutte cliccando sulla sezione Cosa fare in città, dove c'è una pagina dedicata al Natale ed è possibile consultare le proiezioni nei cinema della zona.

NATALE. Sabato e domenica, Bomba diventa il fulcro del Natale con i mercatini: non solo espositori di artigianato e prodotti del territorio, ma anche il villaggio di Babbo Natale, proposte di street food, intrattenimento per i più piccoli e musica. Domenica, a Torrevecchia Teatina si accende il Natale "Tra magia e tradizione", con un appuntamento che celebrerà la magia e le tradizioni: ci saranno mercatini, stand gastronomici, animazione per i più piccoli, musica e l'immancabile Babbo Natale. Doppio appuntamento natalizio, a Bucchianico, sabato e domenica, quando il centro del paese si animerà in vista del Natale, con i mercatini e, per i più piccoli, nel pomeriggio di sabato, spettacolo di burattini, baby dance e il circo di Babbo Natale. Domenica, a Canosa Sannita, c'è la terza edizione della manifestazione Il Natale nel borgo: ci saranno la casa di Babbo Natale, laboratori creativi, coro dei bimbi, la tombola dei commercianti, esposizione di hobbisti, street food e la musica dei Wiskhy e Coca. Due giorni di festa natalizia a San Vito Chietino, dove piazza Garibaldi ospiterà mercatini, stand gastronomici, musica, esibizioni di ballo e Babbo Natale, che incontrerà i bambini nella sua casa allestita nella biblioteca comunale. Sabato pomeriggio, nella galleria Wojtyla di San Giovanni Teatino, c'è la prima edizione di Natale in galleria, manifestazione organizzata dal comitato Galleria, con il patrocinio del Comune: qui il programma della manifestazione. Sabato e domenica, a Lanciano, c'è il Christmas Village, una due giorni natalizia dedicata a piccoli e grandi, con la casa di Babbo Natale, l'ufficio postale, il trenino, il truccabimbi, i gonfiabili, l'animazione di giochi di magia, elfi, trampolieri, pop corn, regali, zampogna e mercatini di Natale. Mercatini di Natale per tutto il fine settimana, a Ortona, in corso Vittorio Emanuele, con artigianato, prodotti tipici e street food.

ESCURSIONI. Sabato, Camminare in Abruzzo organizza una ciaspolata sul colle Remacinelli, a 1.664 metri di quota, un balcone panoramico tra i più belli della Majella, in un percorso facile, alla portata di tutti, con sosta a base di tisana calda e dolcetto.

CONCERTI. Sabato sera, a Francavilla al Mare, c'è il primo memorial Amici del Foro, una serata organizzata dall'associazione in ricordo degli amici che non ci sono più, con la musica della cover di Vasco Rossi. In occasione del 60esimo anniversario della nascita della Schola Cantorum Padre Settimio Zimarino di Chieti, domenica sera, la cattedrale di San Giustino di Chieti ospiterà il concerto di Natale, in occasione del quale la Schola Cantorum Zimarino si esibirà con l'orchestra d’Archi per l’esecuzione della Messa di J. S. Bach n. 3 in G minor BWV 235 Suite Natalizia di Sergio Prodigo.

BAMBINI. Sabato pomeriggio, a Casalincontrada, c'è “Babbo Natale canterino”, spettacolo di animazione teatrale e musicale in cui il protagonista, Ercole Di Francesco, attore, scrittore, animatore, è un simpatico Babbo Natale, che ha tanta voglia di cantare belle canzoni per i suoi piccoli spettatori, che potranno interagire con lui. Domenica pomeriggio, al museo della Civitella, l'associazione Mnemosyne organizza un laboratorio a tema natalizio per bambini e famiglie, dal titolo "Angeli, fatine e altre creature del Natale". Sempre domenica pomeriggio, a Fara Filiorum Petri, c'è il laboratorio di Natale per bambini e ragazzi fino ai 14 anni: un pomeriggio all'insegna di canti, balli, lavoretti natalizi e una golosa merenda preparata e offerta dagli aiutanti di Babbo Natale.

TEATRO. Venerdì e domenica, al teatro Marrucino di Chieti va in scena "Il signor Bruschino, ossia il figlio per azzardo", farsa giocosa per musica in un atto di Gioacchino Rossini, su libretto di Giuseppe Maria Foppa, con l'orchestra Rossini di Pesaro.

CULTURA. In occasione del decennale della sua fondazione, l’associazione “Giappone in Abruzzo”, in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli e con l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, organizza a Chieti le “Giornate Giapponesi”, due giorni di eventi culturali legati alla cultura giapponese, in programma venerdì e sabato: qui il programma completo.