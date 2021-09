Che facciamo stasera? La guida agli eventi del fine settimana

Torna come ogni settimana la guida agli eventi della redazione di Chieti Today, la selezione di alcuni degli eventi più interessanti in programma nella nostra provincia. Per consultarli tutti, si può consultare la sezione Cosa fare in città, altrimenti, basta lasciarsi ispirare!

TEATRO. Venerdì sera, a Lanciano, arriva Enrico Brignano, per il primo grande evento della neonata arena Parco delle rose, lo spettacolo "Un'ora sola vi vorrei-Estate 2021", inserito nel cartellone delle Feste di settembre. Sabato e domenica settembre, doppio appuntamento con la rassegna Teatro en plein air, con la direzione artistica di Giancamillo Marrone, nel cortile del tempio Santa Maria del Tricalle, a Chieti: in scena lo spettacolo di e con Matteo Cirillo "Oggi sposo", per la regia di Duilio Paciello, e "Chi resiste nella palude" di e con Francesco Lande.

DISCO-FESTE. Sabato sera, c'è l'evento di chiusura della rassegna Musica per sognare, con Daniele Baldelli e Massimino Lippoli, due leggende, la storia del suono della riviera arrivano a Chieti per terminare in bellezza l'estate.

MOSTRE. Sarà inaugurata venerdì nel Foyer del teatro Fenaroli, “Stratosfere”, lamostra personale di pittura di Benedetta Luciani, giovane artista lancianese laureatasi all’Accademia delle Belle Arti di Roma.

CONCERTI. Domenica sera, al Chiostro del MuMi, a Francavilla al Mare, c'è il concerto del gruppo musicale Lo Que Vendrà, che presenta “Piazzola 100”, un omaggio al grande rivoluzionario del tango.

MERCATINI. Dopo quasi due anni di fermo per l'emergenza covid, nel fine settimana torna il mercatino dell’antiquariato “Passato e presente”, a cura dell’associazione Abruzzo Eventi Aps di Chieti.