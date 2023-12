Arriva dicembre e si accende il Natale fra mercatini, alberi e villaggi a tema: la guida agli eventi del fine settimana

Primo fine settimana dell'ultimo mese del 2023: il Natale è dietro l'angolo e in tutta la provincia sono numerosi gli eventi a tema dedicati a grandi e piccoli. Anche questo weekend, la redazione di Chieti Today ha realizzato la guida di alcune delle iniziative più interessanti in programma in tutta la provincia, ma se volete consultare il calendario completo basta cliccare su Cosa fare in città, dove consultare anche le proiezioni nei cinema. Buon divertimento a tutti!

NATALE. Domenica, a Villa Caldari di Ortona, c'è "Aspettando il Natale", il villaggio a tema dedicato ai più piccoli, per cominciare a entrare nell'atmosfera della festa più magica dell'anno. Il borgo medievale di Roccascalegna si veste di magia sabato e domenica per i mercatini di Natale, con un programma ricco di spettacoli e appuntamenti per grandi e piccoli. Anche Scerni, negli stessi due giorni, fa festa con Sapori e colori del Natale, un mercatino con oggettistica e gastronomia, nella zona di San Giacomo. A Treglio, il Natale arriva domenica, quando piazza San Giorgio si trasformerà nel borgo di Babbo Natale, un appuntamento dedicato a grandi e piccoli. Roccamontepiano, sempre nella giornata di domenica, accende il fuoco dell'Avvento, per poi ospitare il mercatino di Natale, con spettacoli e animazioni per i bambini. Nel centro di Santa Luisa di Chieti, per tutto il weekend e non solo, torna il mercatino di Natale di beneficenza “Il dono che invita a farsi dono”, a cura delle volontarie vincenziane di Chieti. Domenica, il centro storico di Santa Maria Imbaro ospita l'evento "Il Natale nelle nostre vie", che dà il via all'appuntamento più atteso dell'anno. Cerimonia di apertura del Natale atessano 2023, sabato, con il taglio del nastro nel centro storico: ci saranno musica, intrattenimento e iniziative per il commercio, che si animerà anche grazie ai temporary shop che affiancheranno i negozi permanenti. Anche ad Archi, questo weekend, si accende l'atmosfera natalizia, con l’evento “Natale nel borgo e festa dell’Olio Evo”, in programma sabato e domenica, quando ci saranno mercatini di artigianato e hobbystica, stand gastronomici, spettacoli musicali e attrazioni per grandi e piccini. Negli stessi due giorni, anche Frisa ospita i mercatini di Natale, con una serie di eventi e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

SAGRE. Per tutto il fine settimana, da venerdì a domenica, a Chieti arriva un po' di Sicilia: con la festa siciliana in programma in viale IV novembre: una rassegna di street food con cibi siciliani e prodotti tipici, birra artigianale e folclore, che avrà come ospite d'onore l'attore Tony Sperandeo.

CULTURA. Domenica torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Un pomeriggio all'insegna della riscoperta delle tradizioni, domenica, a Casalincontrada, nella storica villa della famiglia De Lollis, luogo dedicato alla cultura del paese, dove verranno illustrate le tavole a colori dell’artista Michela Di Lanzo e narrati i significati dalla ricercatrice Adriana Gandolfi in persona.

TEATRO. Venerdì sera, al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena "Uomo e galantuomo" di Eduardo De Filippo, per la regia di Armando Pugliese. In scena Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses, con la partecipazione di Ernesto Mahieux. Gli studenti del liceo scientifico Filippo Masci di Chieti sono protagonisti, domenica, al teatro Marrucino, della pièce teatrale "Tutto inizia in un istante: i 100 anni del liceo Masci di Chieti", scritto e diretto dal regista Antonio Tucci: l'evento rientra nel cartellone del centenario della scuola teatina. Sempre domenica, al Piccolo teatro dello Scalo, va in scena "Trucchi per l'anima", di Rosario Galli, con Giorgio Carosi e Beatrice Gregorini e l'amichevole partecipazione di Diego Calvo.

CONCERTI. Si intitola "Le stagioni della vita, una riflessione in musica sulla vita e la sua meravigliosa essenza”, il concerto multimediale per duo soprano e pianoforte, in programma sabato, al teatro Fenaroli di Lanciano.

MERCATINI. Shopping domenicale, per l'intera giornata, nel centro di Chieti, con il mercato d'autunno, in corso Marrucino.

FIERE. Per tutto il weekend, a Guardiagrele, c'è l'ottava edizione di "Artigianato Artistico e Sapori d'Abruzzo", l’evento promosso dall’ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, che punta a promuovere anche le eccellenze enogastronomiche abruzzesi.