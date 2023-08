Che facciamo stasera? La guida agli eventi del fine settimana di Ferragosto

Inizia il lungo weekend che porterà direttamente a Ferragosto. Confortati dalle previsioni meteo, che prevedono giorni soleggiati e caldi, non ci resta che decidere cosa fare. E come ogni fine settimana la redazione di Chieti Today ha selezionato alcune delle proposte più interessanti in tutta la provincia. Potete lasciarvi ispirare, o consultare la sezione "Cosa fare in città", con tutti gli appuntamenti in programma ogni giorno nel Chietino, proiezioni nei cinema comprese.

DISCOTECA. Imperdibile appuntamento alla Civitella di Chieti con il dj set di Cosmo, unica data in Abruzzo del tour nazionale.

CONCERTI. La Demo Morselli big band insieme a Marcello Cirillo animeranno la festa dell'Assunta a Casacanditella. Concerto al tramonto, a San Salvo marina, con Simona Boo (voce) e Diego Imparato (basso) per la rassegna "Solo buona musica". Torna dopo 14 anni uno degli appuntamenti più amati del jazz made in Abruzzo: il 14 agosto c'è "Archi in jazz". A Fossacesia secondo appuntamento con i concerti di Dimore sonore: in scena il trio "Barocco". Il 15 agosto, a Borrello, gli Sfaratthons presenteranno il loro ultimo lavoro; il gruppo sarà in concerto anche il 13 e 14 a Gamberale e Giuliopoli.

SAGRE. A Filetto è in programma fino a domenica il festival del peperoncino piccante.

FESTE. Una settimana di eventi, a Roccamontepiano, per i festeggiamenti in onore della Madonna dell'Assunta e di San Rocco.

MANIFESTAZIONI. Per la prima volta fa tappa a Vasto il "Diorama festival", manifestazione itinerante in cui protagonisti assoluti sono l’arte, la musica e la cultura. Due serate per giovani e famiglie sono di scena, il 12 e 13 agosto, a San Salvo: appuntamento con “Abbraciamoci” e “Nottambula”. Sabato 12, a Lanciano, appuntamento per i più piccoli con la "Notte azzurra": in piazza tante attività e uno spettacolo su Pinocchio. Ricodiamo che a Francavilla al Mare il Macondo Festival è stato annullato in segno di lutto. Tanti eventi gratuiti in programma fino al 18 con il "Ferragosto atessano".

TEATRO. La rassegna de “Il giardino delle pubbliche letture … e non solo” propone venerdì 11 il reading teatrale "Un eroe non eroe", dialoghi dall'Agamennone di Ghiannis Ritsos e di Eschilo. A Francavilla al Mare va in scena lo spettacolo di teatro e danza "Lampara”.

LIBRI. Lo scrittore abruzzese Peppe Millanta, con le sue "Cronache da Dinterbild", fa tappa a Pretoro. A Borrello sarà presentato sabato il volume "Papà, voglio vendetta!" di Donato Di Luca.

ESCURSIONI. Domenica 13 agosto appuntamento con la storia e la cultura a San Salvo con la visita guidata all'acquedotto romano ipogeo.

ANIMALI. Un'occasione di divertimento per cani e proprietari: è questo l'iniziativa "Miss & Mister dog" che si tiene sabato a Francavilla al Mare.

MOSTRE. Prenderà il via sabato, a Lanciano, la collettiva d’arte contemporanea “Inclusioni 8”: in esposizione fino all'8 settembre le opere di 20 artisti. Seconda edizione, a Francavilla, con la mostra "Il tempo delle emozioni", aperta fino al 20 agosto.