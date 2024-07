Concerti, sapori d'Abruzzo e porte aperte nei musei per vivere intensamente il primo fine settimana di luglio

L'estate è entrata nel vivo e il primo weekend di luglio riserva tantissimi appuntamenti da vivere all'aria aperta. Anche questa settimana Chieti Today vi propone alcuni dei più interessanti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Ma se cercate qualche evento in particolare, allora potete sbirciare nella sezione dedicata, dove troverete anche i film che sono in programmazione al cinema in questo week end.

CIBO E VINO. Convivialità e sapori abruzzesi assicurati venerdì 5 luglio a Chieti, dove si terrà 'Convivio. La cena su corso Marrucino'. Il cuore della città si riempirà di commensali che si siederanno a una lunga tavolata per degustare piatti e calici della tradizione abruzzese e stare insieme anche nel dopocena.

MUSEI. Uno degli appuntamenti più attesi del week end è quello con la 'Domenica al museo', l'iniziativa che garantisce l'ingresso gratuito nei musei statali ogni prima domenica del mese. E domenica 7 luglio non fa eccezione, infatti l'ingresso sarà libero nei musei archelogici nazionali di Chieti La Civitella e Villa Frigerj dalle 9.00 alle 19.30. L'ultima entrata, non dimenticate, è alle 19.

SAGRE. Venerdì 5 e sabato 6 luglio Villa San Vincenzo di Guardiagrele ospiterà l'ultimo giorno della festa della birra, dove avrete l'opportunità di gustare un'ottima "bionda" tedesca e non, al ritmo della musica dal vivo suonata dai Cross Road Blues band.

Il 7 luglio, a partire dalle ore 15 in cintrada Carriera a Torino di Sangro, si terrà la quinta edizione della suggestiva rievocazione storica della Trebbiatura con strumenti d'epoca. In un'ambientazione tipica e al ritmo di musica campestre, i visitatori potranno degustare birra, arrosticini e altri prodotti gastronomici proposti dai numerosi stand. L'evento è curato dalla locale Pro Loco.

MANIFESTAZIONI. Sabato 6 luglio, dalle 15 alle 20, l'università d'Annunzio di Chieti presenterà la prima manifestazione del suo genere a essere ospitata in un campus universitario: la seconda edizione dell'evento Diversamente camous, organizzato da Asio (Associazione sorrisi in ospedale), che ha come fine quello di permettere a bambini e ragazzi di poter svolgere attività di arte e musica all'aperto con i lsupporto e la costante suoervicione dei volontari. Qui trovate il programma completo della manifestaione.

E sempre a Chieti, domenica 7 luglio dalle 19 in poi, torna la seconda Notte bianca dello sport, un evento condiviso dall’amministrazione comunale con il tavolo permanente del Commercio, il Coni Provinciale e Tennis Chieti. La città cambierà il suo look per ospitare i luoghi dove provare o praticare diverse discipline, in particolare lungo il corso, in viale IV novembre e alla villa comunale dove i ragazzi da 7 ai 18 si cimenteranno. E poi tanta musica: in piazza Vico un dj set animerà il pubblico e lo farà ballare. Saranno presenti all'evento anche associazioni per disabili, al fine di coniugare sport e inclusione.

Lanciano si prepara a ospitare "Un Pomeriggio da Favola", un evento per i bambini con la Croce Rossa Italiana Comitato di Lanciano, che sabato 6 luglio dalle 17.00 alle 20.00 alla villa delle Rose offrirà ai piccoli partecipanti un modo divertente e coinvolgente per conoscere i principi, la storia e i valori della più grande associazione umanitaria del mondo. I bambini saranno coinvolti in attività significative di cittadinanza attiva, come l'educazione alla salute, alla sicurezza stradale, alla solidarietà e all'inclusione. Oltre ai giochi formativi, potranno divertirsi con attività ricreative come il face-painting e la baby-dance, e gustare una merenda con pizze, gelati e bevande offerte da generosi sponsor locali. Il ricavato della manifestazione sarà destinato all'assistenza dei bambini bisognosi del territorio.

CONCERTI. Sarà l'antico borgo di gesso “Pretalucente” a Gessopalena ad ospitare domenica 7 luglio alle 18.30 il concerto al tramonto della compositrice e violoncellista polacca Dobrawa Czocher per Paesaggi Sonori, il festival di musica e paesaggio ambientato nei “teatri naturali” più suggestivi d’Abruzzo. Il concerto sarà preceduto da un’escursione con partenza dal centro storico di Gessopalena in compagnia di guide, geologi e botanici professionisti, per percorrere un sentiero ad anello che attraversa i punti di maggiore rilevanza naturalistica, geologica, storica ed antropologica del territorio. Il culmine dell’esperienza sarà ritrovarsi tutti insieme al tramonto nell’auditorium naturale del borgo antico di Gessopalena per accogliere la performance della violoncellista e compositrice polacca Dobrawa Czhocher.

Si svolgerà invece sabato 6 luglio la seconda edizione di “Scerni Jazz” nello splendido scenario del borgo storico a Pian Palazzo, con due appuntamenti in programma. La serata inizierà alle 20.45 con la proiezione del film documentario inerente la musica tradizionale abruzzese e la sua influenza nella vita dei suonatori, a cavallo della seconda guerra mondiale realizzato da Fabio Ciampini con la regia di Stefano D’Angelo. Momento storico culturale organizzato dalla Pro Loco di Scerni. A seguire, intorno alle 21.45, saliranno sul palco due formazioni musicali: il Jazz Up Trio, che aprirà la serata suonando un repertorio composto interamente da brani originali di stampo più marcatamente jazzistico, composti da Angelo Canelli, e gli Attack, che eseguiranno pure un repertorio interamente composto da brani originali che metteranno in luce l’esperienza del giovane Angelo Canelli. La serata sarà accompagnata da un aperitivo con prodotti locali da degustare durante tutto l'evento.

MOSTRE. Sabato 6 luglio, dalle ore 17 alle ore 21, il Tempietto Santa Maria del Tricalle di Chieti sarà aperto per vivere un'esperienza immersiva con la mostra personale di Eugenio Tibaldi, ET2020/24, in cui luce e suono sono parte dello spazio aulico che la particolare conformazione del tempio consegna al pubblico. Finché la visita non si sposta nel secondo spazio, in Fondazione La Rocca, dove si potrà ammirare l'ultimo tassello delle riflessioni proposte dall'artista.

C'è tempo fino al venerdì 5 luglio per visitare la gabbia numero 2 dello ZooArtPeace di Ortona che ospita le opere dell'autrice e vignettista Stefania Spanò, conosciuta come Anarkikka. Questa è l'ultima settimana in cui l’associazione ETS-APS Donn.e’ sarà alla XIX rassegna delle Arti Contemporanee Città di Ortona.

TEATRO. "Van Gogh, la sedia sulla soglia" è il titolo dello spettacolo immersivo che Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino proporranno domenica 7 luglio alle 19.30 e alle 21.30 al cinema auditorium Zambra di Ortona. Un viaggio di 40 minuti tra foyer, sala e palco da ascoltare attraverso delle cuffie come se si fosse in una "silent disco". L'ingresso allo spettacolo è a numero chiuso, pertanto è obbligatoria la prenotazione e non è possibile acquistare il biglietto al momento.

MUSICA E BALLO. Alla “Casina di Don Venanzio” a Pollutri veberdì 5 luglio si terrà la “Festa della pizzica”, tra cultura, divertimento e tradizione. Si comincia alle 18.30 con il “Laboratorio di pizzica” tenuto da Andrea De Siena, danzatore che collabora con diverse formazioni musicali e artisti italiani e internazionali. Alla lezione seguirà la cena-spettacolo con Roberto Boccacci (organetti), Federica Torrice (voce e tamburelli) e con lo stesso De Siena.