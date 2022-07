Il weekend si accende con il musical Notre Dame de Paris: la guida agli eventi del fine settimana

In attesa di recuperare il concerto di Venditti e De Gregori alla Civitella, il weekend si annuncia ricco di appuntamenti in tutta la provincia. Come ogni fine settimana, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli appuntamenti più interessanti del weekend, per lasciarvi ispirare; in alternativa, basta cliccare sul calendario.

MUSICAL. Arriva al Parco Villa delle Rose di Lanciano, con tre serate da venerdì 22 a domenica 24 luglio, Notre dame de Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo, che celebra quest’anno il ventennale dall’esordio sulle scene italiane con il cast originale.

CONCERTI. L'unica tappa abruzzese di Irama, artista che ha sfiorato il podio all'ultimo Festival di Sanremo, è in programma venerdì 22 luglio, in piazza San Tommaso, a Ortona. Ghali ha scelto Vasto per aprire il suo tour europeo: sabato 23 sarà al Baja Village. Il rapper napoletano Luché, infine, sarà in concerto all'Aqualand di Vasto sabato 23 luglio.

TEATRO. Un trittico di eventi per la rassegna Arena sotto le stelle in programma all'arena Morricone di Vasto, da venerdì 22 a domenica 23 luglio, con tre protagonisti d'eccezione: Elio, Extraliscio e Federico Buffa. A piedi nel centro storico di Francavilla, venerdì 22 e sabato 23, con le passeggiate teatrali. Il teatro si sposta sul mare con l'evento "Cinquemetrisopralacqua" in programma sabato 23 luglio sul trabocco Sasso della Cajana a Rocca San Giovanni.

DEGUSTAZIONI E SAGRE. Il 22 e 23 luglio, a Francavilla al Mare, è di scena Cerasuolo a mare, manifestazione itinerante di promozione e degustazione del vino cerasuolo d’Abruzzo, in abbinamento ai piatti tipici dell'Adriatico. A Casalincontrada protagonista la marrocca con la famosa sagra che animerà il centro del paese fino a domenica 24 luglio.

FESTIVAL. Appuntamento dal 22 al 24 luglio, all'auditorium di Palazzo Sirena a Francavilla, con il l'Adriatic film festival, festival internazionale del cinema indipendente che vede tra gli ospiti l'attore Fabrizio Bentivoglio. Per il Festival della Transumanza domenica 24 luglio, alle 21.30 a Lanciano, è in programma la Notte della Taranta con l’Orchestra popolare.

MUSICA. Musica venerdì 22 luglio al Caffè Bon Bon a Chieti: dalle ore 18.30 in poi ci saranno il dj set con Edoardo e il sax con Matthew Fox. Sabato 23 luglio, alle ore 21, a Vacri, concerto omaggio a Lucio Battisti, Lucio Dalla e Fabrizio De Andre?.

INCONTRI. Il poeta e scrittore Franco Arminio sarà a Roccamontepiano, domenica 24 luglio, per InternaMente, eventi dalle aree interne.