Che facciamo a Pasqua e Pasquetta? La guida agli eventi del fine settimana di festa

Pasqua è finalmente arrivata e, anche se le temperature non sono propriamente primaverili, aprile sta per arrivare al giro di boa e c'è tutto il tempo di godersi il fine settimana lungo con il Lunedì dell'Angelo da passare in famiglia o tra amici.

PASQUETTA. A Francavilla al Mare torna la tradizionale Pasquetta Francavillese, una giornata dedicata a grandi e piccoli nel corso della quale gli organizzatori promettono di trasformare piazza del Convento Michetti e largo di Porta Ripa in un luogo di svago e allegria per tutti. A Roccascalegna, per il Lunedì dell'Angelo, nel suggestivo borgo ai piedi del castello, si alterneranno combattimenti medievali, musica, dimostrazione di caccia con la falconeria, spettacoli teatrali e di giocoleria che catapulteranno i partecipanti nelle magiche atmosfere del Medioevo. La Pasquetta si festeggia anche allo chalet Maielletta We, con la musica dal vivo dei Nomoneyblues band e, a seguire, il dj set di Ilaria Di Marco. Passeggiata del Lunedì dell'Angelo, a Montebello sul Sangro, alla scoperta dell'antico borgo di Buonanotte, le cui origini risalgono al XII secolo, chiamato Malanotte fino agli anni Sessanta. La Pasquetta di Atessa sarà aperta dalla passeggiata inaugurale del nuovo sentiero naturalistico, che collega il parco di Sant’Antonio al Convento di San Pasquale. Al Mare Blu di Torino di Sangro, c'è la Pasquetta reggae, con l'esibizione di vari artisti.

DISCO. Sabato sera, Alexander Robotnick, Daniele Baldelli e Fabrizio Mammarella saranno i protagonisti del quarto appuntamento della manifestazione “The Sound of Bellavista”, a Chieti.

BAMBINI. Nelle giornate di venerdì e sabato, al museo archeologico La Civitella, c'è "Sorprese fuori dall'uovo", atelier creativo dedicato ai piccoli, per esplorare la pasta di sale, i colori naturali e le texture, giocando con tutte le combinazioni che la fantasia suggerisce, per realizzare decorazioni pasquali originali e sostenibili.

MERCATINI. Per tutto il fine settimana, lunedì dell'Angelo compreso, piazza Rossetti, a Vasto, ospita Antiquariando, mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato.

MOSTRE. Sarà inaugurata sabato, nello studio Fotografia Pino Giannini, a Chieti Scalo, la mostra fotografica dei corsi "Fatto a manual" (base) e "Work in progress" (avanzato), con i migliori lavori realizzati durante le lezioni. Venerdì, fino alle 21, nella sede del salotto culturale Art Abruzzo, si può visitare la mostra fotografica le “Suggestioni dalla Processione”, dedicata al Venerdì Santo a Chieti.