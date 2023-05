La guida agli eventi del fine settimana della Grande partenza

È iniziato maggio, l'estate sembra sempre più vicina e anche nel primo fine settimana di uno dei mesi più apprezzati dell'anno, Chieti Today ha redatto la guida agli eventi più interessanti della provincia. Potete consultarli tutti cliccando sulla sezione del giornale dedicata, dove c'è anche uno spazio per le proiezioni dei cinema.

GIRO D'ITALIA. Questo è soprattutto il fine settimana del Giro d'Italia: da Fossacesia, infatti, sabato partirà per la prima volta l'edizione 2023 di una delle manifestazioni sportive più amate e longeve del Belpaese. Ma per tutto il fine settimana e fino a lunedì la carovana rosa percorrerà larga parte della provincia di Chieti, dando non solo spazio allo sport, ma anche agli eventi dedicati. Come il concerto di saluto al Giro d'Italia, che venerdì, a Fossacesia, vedrà protagonisti l'Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e il coro dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara e altri 27 eventi nella giornata di sabato. In occasione della corsa rosa, inoltre, si vestirà di rosa la Torre Vinaria della Cantina Frentana.

FIERE. Da venerdì a domenica, alla Camera di commercio di Chieti Scalo (ex Foro Boario), c'è Agricoltura in fiera, la rassegna che mira a promuovere il comparto con un orientamento speciale verso la valorizzazione del territorio, della qualità della vita e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici.

LUNA PARK. In vista della festa patronale di San Giustino, in programma a Chieti giovedì prossimo, nel parcheggio dello stadio Angelini ci sono le giostre dedicate a grandi e piccoli.

CULTURA. Venerdì sera, in tutta Italia e anche a Chieti, c'è la nona edizione della Notte nazionale del liceo classico: per l'occasione le porte del G.B. Vico si apriranno alla cittadinanza, con una serie di iniziative sul tema “La Donna, l’Ambiguo Malanno”; a partire dalle 18 e fino alle ore 23, nei locali della scuola di corso Marrucino, si alterneranno durante tutta la serata diversi interventi, interamente creati dai ragazzi, che porteranno in scena diverse declinazioni del tema femminile.

FESTE PATRONALI. Sabato e domenica, a Pretoro, ci sono le celebrazioni per il patrono San Domenico, con una serie di appuntamenti e rievocazioni che promuovono la tradizione familiare e il folklore abruzzese: il programma completo.

CONCERTI. Sabato sera, il cantautore Paolo Meneguzzi sarà l'ospite di una cena spettacolo in programma al Marini's burger di Giuliano Teatino. Per il Maggio organistico teatino, domenica, nella cattedrale di San Giustino, c'è il concerto “La musica sacra nella tradizione musicale abruzzese” dell' Ensemble “Esacordo”. Sabato, a Francavilla c'è il concerto evento con Davide Combusti, in arte The Niro tra illustrazioni e musica.

TEATRO. Sabato, al teatro Marrucino di Chieti, doppia replica dello spettacolo "Ti racconto una storia", di Edoardo Leo, che ne è anche interprete: un reading che raduna appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venerdì sera, al teatro Fenaroli di Lanciano, c'è la prima abruzzese dello spettacolo "Storie che fanno bene alla salute", a cura della compagnia "Teatro Oreste Calabresi" di Macerata, tratto dal libro di racconti della farmacista di San Salvo Maria Antonietta Labrozzi. Sabato e domenica, nell’auditorium Paolo VI della parrocchia San Nicola di San Salvo, andrà in scena “Sopravvissuto al niente”, spettacolo teatrale di beneficenza scritto da Stefania Ciocca e Roberta Maria Di Bartolomeo, e diretto da Angela Strippoli.

MUSEI. Torna anche questo mese "Domenica al museo", l'iniziativa che permette di visitare gratuitamente i musei nazionali, compresi quelli della direzione regionale musei Abruzzo, ogni prima domenica del mese: a Chieti saranno aperti Villa Frigerj e La Civitella.

MOSTRE. Primo fine settimana per visitare, al museo Barbella di Chieti, la prima nazionale della mostra “Sirene” dell’artista Pierluca Cetera, catalogo a cura di Massimo Pamio.