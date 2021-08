Che facciamo questa sera? La guida agli eventi dell'ultimo fine settimana di agosto

L'estate sta per finire, ma le manifestazioni non si fermano: in tutta la provincia sono diversi gli appuntamenti per grandi e piccoli, appassionati di teatro o musica, amanti dell'enogastronomia e dello sport

Inizia l'ultimo weekend di agosto, ma gli eventi estivi non sono finiti. Potete consultarli tutti nella sezione Cosa fare in città, oppure lasciarvi ispirare dalla guida realizzata dalla redazione di Chieti Today. Buon divertimento!

CIBO-VINO. Si chiama "Abruzzo a morsi" l'evento culinario all'insegna della scoperta e valorizzazione delle tipicità ed eccellenze del nostro territorio, in porgramma sabato pomeriggio nello spazio antistante la chiesa della Madonna del Carmine, a Chieti; la serata sarà allietata dallo spettacolo dei “4 Santi”. Venerdì sera, il castello di Semivicoli, a Casacanditella, ospita la Serata Rose? in piscina: usica dal vivo, cocktail e proposte gastronomiche estive allieteranno gli ospiti a cui e? richiesto un dress code particolare. un dettaglio rosa, in omaggio al Cerasuolo di casa Masciarelli.

CINEMA. Per tutto il weekend, Francavilla al Mare, a Palazzo Sirena, ospita l'Adriatic film festival, il festival del cinema indipendente giunto alla quarta edizione: 1uattro giorni di proiezioni gratuite con sessioni pomeridiane e film serali con ospiti, durante i quali verranno presentati cortometraggi, documentari e film provenienti da tutto il mondo.

CONCORSI. Domenica sera, il ristorante Ristofficina di Chieti Scalo, in via Piaggio, ospita la finale regionale del concorso Mister bello d'Italia 2021, organizzato dall'agenzia Tiffany.

CINEMA. Ultimi due appuntamenti con Cineparco, la rassegna cinematografica gratuita per famiglie nel parco del quartiere Santa Rita, a Lanciano. Venerdì sera c'è "Perfetti Sconosciuti", anticipato da Waves - Onde D'italia, organizzazione che raccoglie diverse associazioni a livello nazionale e che dalle 17 aprirà un dibattito sulla cultura diffusa e la progettazione culturale (evento aperto a tutte le associazioni del territorio); infine sabato la chiusura con "Wall-E" e la partecipazione del main sponsor di Cineparco, Ecolan spa e del presidente Massimo Ranieri.

SAGRE. Da venerdì a domenica, Rocca San Giovanni si anima con la festa siciliana, in piazza degli Eroi: ospite d'onore della rassegna, disponibile per foto e autografi, sarà l'attore Tony Sperandeo, vincitore del premio come migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2001, per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film I cento passi, di Marco Tullio Giordana.

SPORT. Per la giornata di sabato, la Pro Loco di Villamagna, in collaborazione con Majexperience, organizza un percorso di "wine trekking", con degustazione tra i vigneti, per unire la passione per il trekking a quella per il buon vino.

TEATRO. Venerdì sera nel chiostro del Convitto G.B. Vico di Chieti, l’associazione culturale “Le tre melarance” porta in scena il reading teatrale “Eveline” di James Joyce, con la regia di Riccardo Iezzi; si tratta di uno dei racconti della raccolta "Gente di Dublino". All'alba di domenica, San Vito Chietino, sulla spiaggia Calata Turchino, nei pressi del trabocco Turchino a San Vito Chietino, ospita l'appuntamento di Itinedante dedicato al Canto XXVI dell’Inferno, il Canto di Ulisse. Sabatosera, a Ortona torna per la sesta edizione "Ideale, Ortona ai tempi di Tosti e della Belle Epoque", nella piazza del teatro Tosti.

MANIFESTAZIONI. Da venerdì a domenica, a Lanciano, c'è "La città e le stelle", l'evento organizzato dal Gruppo astrofili frentani al polo museale Santo Spirito: ci saranno telescopi a disposizione di tutti, gratuitamente, per essere guidati nell'osservazione dei pianeti Giove e Saturno, di stelle doppie, nebulose e galassie.

BAMBINI. due giorni dedicati al teatro, alla sensibilizzione ambientale e alla promozione sociale: è "Gnomi in festa", la rassegna in programma a Lanciano venerdì, dalle ore 18 a sera, con laboratori e spettacoli teatrali itineranti nel parco di Villa delle Rose.

FIERE. Domenica sera, alle Torri montanare, inizia la tradizionale Settimana medievale di Lanciano: il primo appuntamento è con il concerto dei Rota Temporis.