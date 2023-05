Che facciamo stasera? La guida agli eventi del fine settimana in provincia di Chieti

È arrivato l'ultimo fine settimana del mese di maggio, con il suo programma di manifestazioni ed eventi. Come ogni weekend, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcune delle proposte più interessanti in una guida di facile consultazione. Per avere un panorama completo delle iniziative organizzate tra venerdì e domenica in provincia di Chieti, si può cliccare sulla sezione Cosa fare in città, dove consultare anche gli spettacoli in programmazione nei cinema.

CANTINE APERTE. Torna l'atteso appuntamento organizzato dal Movimento turismo vino in tutta Italia, che sabato e domenica coinvolge in Abruzzo 45 cantine, 18 delle quali in provincia di Chieti: qui si trovano l'elenco completo e le modalità di partecipazione.

SAGRE. Rinviato a causa del maltempo, questo fine settimana nel centro di Chieti arriva lo Street food festival, la rassegna del cibo da strada che animerà viale IV novembre, il viale della villa; oltre alle varie proposte gastronomiche, ci saranno servizio bar, birreria, area giochi per i piccoli, intrattenimento e truccabimbi. Sabato, a Paglieta, c'è la seconda edizione dell'evento dedicato a "La vera pasta alla mugnaia": si potranno ammirare i maestri della pasta alla mugnaia all'opera e gustare questa prelibatezza insieme agli immancabili arrosticini.

CONCERTI. Sabato sera, alla villa comunale di Chieti, c'è il concerto gratuito di Anna Tatangelo, inizialmente previsto per la festa patronale di San Giustino e poi rinviato a causa del maltempo. Per il Maggio organistico teatino, domenica, nella chiesa Santa Chiara, c'è il concerto per organo “Dalle melodie secolari del 600 all'800 italiano” del maestro Giovanni Petrone, organista titolare del Santuario Monte Vergine di Avellino.

FESTE PATRONALI. Per tutto il fine settimana, la parrocchia di Madonna delle Piane di Chieti Scalo organizza i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena: oltre alle manifestazioni religiose, ci saranno i mercatini, uno spazio dedicato ai più piccoli, tre serate musicali, il tradizionale ballo della pupa e i fuochi pirotecnici. Venerdì e sabato, a Torrevecchia Teatina, ci sono i festeggiamenti per San Pasquale Byron, rinviati in precedenza per maltempo: il programma completo è disponibile qui.

TEATRO. Sabato sera, al teatro Marrucino di Chieti, la compagnia teatrale Li nipute di Tatone porta in scena la commedia dialettale "Divurzie tu ca divorzie pur je", di Roberto Troiano, spettacolo di beneficenza a favore dell'associazione "Voi&Noi insieme onlus", che raccoglie fondi per il reparto di Oncologia di Chieti. Domenica, al teatro Madonna dell'Asilo a Vasto, va in scena lo spettacolo "Bum ha i piedi bruciati", in occasione dell'anniversario della strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

BAMBINI. Domenica, per l'intera giornata, in piazza Garibaldi, ad Atessa, c'è Pompieropoli, manifestazione dedicata ai più piccoli che, divertendosi e imparando, potranno diventare pompieri per un giorno.

FESTIVAL. Sabato, torna "Due note a Vasto", una grande festa in musica per celebrare i 40 anni del festival musicale che ha segnato un'epoca, creando tendenze e lanciando artisti: il programma completo.

LIBRI. Sabato pomeriggio, a Lanciano, c'è la presentazione del libro di Antonio Teti "Spycraft revolution. Spionaggio e servizi segreti nel terzo millennio", edito da Rubbettino; Teti torna nella sua città di origine in compagnia di Robert Gorelick, già capo della Central Intelligence Agency (Cia) in Italia e capo divisione della Cia a Washington.