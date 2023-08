Che facciamo stasera? La guida agli eventi dell'ultimo fine settimana di agosto

Entriamo nell'ultimo weekend di agosto con caldo e alte temperature a farla ancora da padrone. Il beltempo non può che favorire la fruizione dei tantissimi appuntamenti che ancora affollano città e paesi della provincia di Chieti. Come ogni fine settimana, ecco l'appuntamento con la guida degli eventi del weekend, realizzata dalla redazione di Chieti Today con la selezione di alcune delle proposte più interessanti in tutta la provincia. Potete lasciarvi ispirare, o consultare la sezione "Cosa fare in città", con tutti gli appuntamenti in programma ogni giorno nel Chietino, proiezioni nei cinema comprese.

NOTTE BIANCA. Appuntamento venerdì 25 agosto con la Notte bianca dell'estate ortonese: tanti appuntamenti e tanti nomi per una nottata all'insegna del divertimento.

DISCOTECHE. Il pioniere della trap italiana, Sfera ebbasta, domenica sarà sul lungomare di Fossacesia marina. Sabato sera, alla Civitella di Chieti, serata conclusiva di "In the Lab (Music)" con Roberto Capuano e altri dj che suoneranno fino al mattino.

MANIFESTAZIONI. Un tuffo ai tempi di Michetti e D'annunzio: è quello che farà Francavilla al Mare con il Cenacolo, evento tradizionale con artisti di strada, giochi d'epoca per bambini, angoli di musica, in programma da venerdì a domenica. Sabato, sempre a Francavilla, in piazza si terrà la 20^ edizione del Premio MuMi con grandi nomi del mondo dello spettacolo come Eleonora Giorgi, Gegé Telesforo, Piero Mazzocchetti e della cultura come Remo Rapino. Serata finale del premio Artese a San Salvo: a presentarla sarà il conduttore tv Beppe Convertini.

CONCERTI. Tullio De Piscopo è il protagonista della seconda serata di Suoni fuorti porto a San Salvo marina.

FESTE. A Chieti fino a domenica sono in corso i festeggiamenti in onore di Santa Barbara. Feste patronali nel fine settimana anche a Caldari di Ortona. Tre giorni di festa con musica, ballo, cibo e divertimento: è Bucchianico in festa. Si tiene sabato e domenica, ad Atessa, “Legàmi diVini”, la prima festa regionale delle città del vino d’Abruzzo. A Crecchio, per la festa in onore di Santa Elisabetta, si esibiranno i Gemelli di Guidonia.

RIEVOCAZIONI STORICHE. A 300 anni dall'evento storico, Vasto celebra il Toson d'Oro: tra i protagonisti c'è l'attore ed ex pugile Walter Nudo. Da domenica, a Lanciano, prende il via la settimana medievale del Mastrogiurato con la Tenzone dei quartieri: i quattro rioni storici si sfideranno nei giochi storici ispirati ai mestieri di una volta.

MOSTRE. Iniziativa sabato per l'apertura serale del museo archeologico Villa Frigerj a Chieti: per grandi e piccini una serata alla scoperta di “Storie di donne, principesse e dee!”. A Lanciano, da sabato, prende il via "Ess quiss", rassegna di artisti frentani nelle sale dell'auditorium Diocleziano.

ASTRONOMIA. A Lanciano, da venerdì a sabato, è di scena il tradizionale appuntamento "La città e le stelle": nasi in su ad ammirare il cielo con il Gruppo astrofili frentani.

MOTO. Torna sabato, per la seconda edizione, "Fara in moto", l’evento motociclistico di beneficenza a Fara Filiorum Petri.

TEATRO. Domenica, a Chieti, la compagnia “Labirinti Teatro” porta in scena “Voglio vederti danzare”, spettacolo liberamente ispirato alla tragedia “Le Troiane” di Euripide. Guardiagrele e San Giovanni Teatino saranno il teatro di due match di improvvisazione teatrale.

CABARET. Torna il tradizionale appuntamento con le risate e la comicità: a Lanciano è di scena il festival nazionale Adriatica cabaret.