Che facciamo stasera? La guida agli eventi del fine settimana in provincia di Chieti

Il meteo del weekend non promette bene. Invece i programmi di feste e manifestazioni a Chieti e provincia sono sempre molto vari e ricchi. Per scegliere cosa fare in questo fine settimana di settembre potete, come sempre, consultare la guida realizzata come di consueto dalla redazione di Chieti Today con alcune delle proposte più interessanti in programma fra Chieti e provincia, che si possono trovare nella sezione Cosa fare in città, dove è possibile consultare anche i film in proiezione nei cinema della zona.

MANIFESTAZIONI. Sabato 16 l'appuntamento, a Chieti Scalo, è con la Notte gialla che, sul palco principale di piazzale Marconi, vedrà esibirsi FabyZero tributo Renato Zero e DeMode Depechemode live tribute band.

SPETTACOLI. Venerdì sera, a Chieti, risate assicurate con lo spettacolo di Uccio De Santis per la festa dell'Avis comunale.

MOTORI. Le eccellenze dell’automotive e del settore motociclistico saranno in vetrina da oggi a domenica, ad Atessa, per l'Italian Motor Week, manifestazione organizzata da ‘Città dei Motori’: previste visite guidate allo stabilimento Stellantis. Domenica 17 la manifestazione farà tappa anche a Paglieta, con i raduni di moto e auto d'epoca. Si tiene da oggi a domenica, al lido Saraceni di Ortona, la seconda edizione dell'Abruzzo Rally Raid, organizzato l'associazione Mototurismo Abruzzo. Infine domenica, sulla Costa dei trabocchi, arriva il V raduno regionale Lambretta club Abruzzo, riservato ai famosi scooter d'epoca.

CONCERTI. Nel fine settimana, a Lanciano, si svolgono le serate finali delle Feste di Settembre, che propongono due importanti momenti musicali: venerdì 15 in piazza Plebiscito si esibirà Fausto Leali, mentre sabato 16 il palco sarà per la Paolo Belli big band. Sabato 16, nel foyer del teatro Marrucino di Chieti, ci sarà il concerto del pianista spagnolo Rodrigo Lopez Rueda

TEATRO. Domenica 17, a Sant'Eusanio del Sangro, secondo appuntamento culturale con il teatro minimo boreale nel giardino storico di Fiorinvalle di Terra d'oro nella casa museo Cesare De Titta.

DISCO E FESTE. Ultima notte di musica e divertimento alla Civitella di Chieti: per il gran finale in programma lo showcase di Artie Five e i resident dj Matteo Marinozzi, Paul Noise, F. Mazzara ed il duo Sober. Appuntamento venerdì 15, a Casalincontrada, con il party Reunion: Massimino Lippoli, icona storica del club in Italia e non solo (basti citare il Made in Italy all'Amnesia di Ibiza), porta con sé Michel Cleis.

SPORT. Correre e camminare per i bambini malati di tumore: è questo l'obiettivo della “Pigiama run”, la corsa in pigiama in programma sabato 16 settembre a San Salvo.

LIBRI. Sabato 16, nel museo Barbella di Chieti, si terrà la presentazione del libro “Tra dire e fare” dell’autrice Annita Vesto.