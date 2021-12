Mercatini di Natale, teatro, musica e la coppa dell'Italia Campione d'Europa: benvenuto weekend

Passata l'Immacolata Concezione, il conto alla rovescia per il Natale è in discesa: in tutta la provincia si moltiplicano gli appuntamenti a tema natalizio, che è possibile consultare nella sezione dedicata. Per scegliere come trascorrere il fine settimana, invece, si può consultare la sezione Cosa fare in città o lasciarsi ispirare dalla selezione realizzata dalla redazione di Chieti Today. Buon divertimento!

NATALE. Sarà un dolce fine settimana, nel centro di Ortona, con Dolcilandia, un mercatino di Natale tra specialità e dolci natalizi con espositori provenienti da diverse regioni d'Italia. Sempre a Ortona, questo è il primo weekend del Natale a zooart, organizzato negli spazi dell'ex zoo comunale, con iniziative per grandi e piccoli. A Lanciano si apre il villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa delle rose: animazione per bambini, casa di Babbo Natale con ufficio postale, tombolata e baby dance, e tanto ancora, oltre a stand gastronomici e mercatini di Natale. Sabato e domenica l'appuntamento è a Torricella Peligna, in viale Raffaele Paolucci, con i mercatini di Natale e la possibilità di gustare castagne, vin brulè, cioccolata calda. A Torino di Sangro "Natale in corso" nella giornata di domenica, con stand gastronomici, mercatini natalizi e hobbisti e, per i più grandi, la possibilità di degustare vini e oli locali.

TEATRO. Sabato, al teatro Fenaroli di Lanciano, va in scena "Slot", lo spettacolo di Luca De Bei, che cura anche la regia, con Paola Quattrini, Paola Barale e Mauro Conte. Nella stessa serata, il Piccolo teatro dello Scalo ospita "Facciamo a pezzi Shakespeare", a cura della compagnia Teatranti tra tanti di Massa D'Albe: si tratta di una parodia sui capolavori shakespeariani, a opera di Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini, Alessandro Scafati.

ESCURSIONI. Domenica, Majexperience organizza un'escursione ad anello all'eremo grotta Sant'Angelo, a Lama dei Peligni, nel Parco nazionale della Maiella: si tratta di una cavità naturale larga circa 20 metri che presenta all'interno dei resti di un muro in pietra, un piccolo altare sormontato da un'edicola lignea, ed un'acquasantiera scavata nella roccia. Si chiama "Dalla Teate Marrucinorum al Municipio Romano", l'appuntamento di Teate rivive emozionando organizzato per domenica: le origini dell’antica Teate hanno radici in un tempo lontano e mitico. Della sua esistenza più antica sono documento resti di capanne e una necropoli con tombe dalla tarda età del Ferro a quella romana.

SPORT. Marco Materazzi, Nicola Ventola e Josefa Idem sono gli ospiti del convegno “Il Calcio, una questione di testa”, organizzato dalla Lega nazionale dilettanti Abruzzo per venerdì pomeriggio, al teatro Fenaroli di Lanciano; per l'occasione, sarà esposta la Coppa Henri Delaunay, il trofeo del Campionato Europeo vinto ed alzato al cielo dagli Azzurri nella magica notte di Wembley dello scorso 11 luglio.

CONCERTI. Domenica, sul palco del teatro Fenaroli di Lanciano, salirà l’Orchestra Novecento diretta dal maestro Nicola Gaeta, violino solista Anton Bianco: la formazione, composta da 12 elementi, accompagnerà gli spettatori in un viaggio sonoro verso il Natale attraverso le musiche di Pachelbel, Vivaldi, Mozart e Holst.

FIERE. Dopo un anno di stop forzato causa covid-19, torna "Artigianato Artistico e Sapori d'Abruzzo", giunto alla sesta edizione: a manifestazione si terrà al Palazzo dell'Artigianato, a Guardiagrele, per tutto il fine settimana.