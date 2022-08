Alla Villa comunale c'è "Cose urbane": due giorni di arte, musica e cortometraggi

Il collettivo culturale Aware torna a Chieti con un'iniziativa culturale: "Cose urbane". L'evento si terrà nelle serate di oggi 25 agosto e domani 26 a cura del collettivo culturale Aware, supportato dalla casa di produzioni pescarese One Shot Production e dall'etichetta discografica Old Tower Records e con il patrocinio del Comune. Si tratta di una due giorni di arte, musica e cortometraggi nel meraviglioso contesto del giardino di Villa Frigerj a Chieti, nel cuore della villa comunale.

L'iniziativa si inserisce nella cornice dell'estate teatina e mira a promuovere l'arte emergente abruzzese in uno spazio storico di valore, così suggellando un connubio necessario tra arte, giovani e città. "Più è ricca l'offerta, più la città si arricchisce di proposte ed eventi - così il vicesindaco e assessore alla Cultura, Paolo De Cesare - ben vengano iniziative come questa a movimentare la vita culturale della città e a fare da riferimento anche per tutto il territorio".

"Finalmente siamo riusciti a recuperare con l'apporto organizzativo del collettivo Aware uno dei luoghi più belli di Chieti che deve essere valorizzato anche attraverso il coinvolgimento di realtà cittadine giovani - spiega il consigliere comunale Edoardo Raimondi - questa iniziativa dà voce e sfogo a una speciale creatività, vogliamo considerare Cose urbane un nuovo inizio cittadino per la fantastica energia di questo collettivo, che è nostra intenzione coinvolgere insieme a tante fantastiche forze giovani della città, che in questi due anni siamo riusciti a far tornare ad esprimere nel proprio territorio".

"All'inizio eravamo spaventati - racconta Guglielmo Rapino, 30 anni, tra i fondatori del collettivo Aware - Bellezza Resistente e tra i promotori del festival - dopo le prime due edizioni nel cuore del Parco d'Abruzzo abbiamo scelto di spostare l'evento a due passi dal Lago Trasimeno, puntando su una location che incarnasse fino in fondo i valori di ecologia e sostenibilità su cui si basa l'evento".

Sulla scia della bellezza sprigionata in questo contesto, il collettivo propone questa due giorni di cortometraggi e musica dal vivo 100% made in Abruzzo. A Passignano sul Trasimeno più di seicento persone provenienti da tutta Italia e diversi paesi d'Europa hanno preso parte al calendario fitto di laboratori, concerti, mostre e talk che dal 12 al 15 agosto ha animato le colline umbre.