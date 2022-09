A Vasto il XIX raduno interregionale dei vigili del fuoco in congedo

A Vasto si tiene questo fine settimana il XIX il raduno interregionale dell'associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale Abruzzo, Marche e Molise.

L'appuntamento è in piazza Rossetti sabato 1 ottobre con la manifestazione Pompieropoli-Pompiere per un giorno in una vasta area di 600mq dedicata ai più piccoli, dalle 10,30 alle 22.

Domenica è in programma il raduno delle associazioni: alle 11 dopo la santa messa nella cattedrale di San Giuseppe le sezioni sfileranno e, a seguire, cerimonia ufficiale in piazza e visita al museo civico palazzo d'Avalos.

Saranno presenti tantissimi soci dalle varie sezioni e, tra gli altri, il comandante dei vigili del fuoco di Chieti Massimo Barboni, il presidente e il segretario nazionali di Anvvf, il viceprefetto e sindaco di Vasto.