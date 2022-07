Torna Calici di Stelle: tanti eventi in cantina e serata clou al castello aragonese di Ortona

Per tutti gli amanti del buon vino agosto è il momento di Calici di Stelle, uno degli eventi estivi più importanti nel panorama enoturistico internazionale: cantine, castelli, piazze e interi borghi in tutta Italia letteralmente invasi da migliaia di winelovers tra venerdì 29 luglio e e lunedì 15 agosto per vivere esperienze enoiche uniche sotto il cielo stellato del belpaese.

In Abruzzo l’evento regionale andrà in scena mercoledì 3 agosto alle ore 20.30 nel suggestivo scenario del castello aragonese di Ortona, nel cuore della Costa dei Trabocchi, dove 40 cantine associate al Movimento celebreranno i vitigni autoctoni abruzzesi con una incredibile degustazione sotto le stelle di una delle più belle 'terrazze' affacciate sul mar Adriatico. Non solo il vino protagonista della serata ma anche l’olio evo – con la partecipazione delle aziende del Movimento turismo olio Abruzzo - il cibo e la buona musica per una serata destinata a rimanere nel cuore dei winelovers abruzzesi ma anche dei tanti turisti che ad Agosto si trovano lungo nella nostra regione.

Di seguito l’elenco delle cantine partecipanti: Azienda Tilli, Bosco Nestore, Bossanova, Buccicatino, Buzzarone, Cantina DiUbaldo, Cantina Marramiero, Cantina Tollo, Cantina Jasci, Cantine Caravaggio, Cantine Maligni, Cantine Mucci, Casal Thaulero, Cerulli Spinozzi, Codice Citra, Contesa, Colle Moro, Dora Sarchese, Faraone Vini, Fattoria Licia, Feudo Antico, Marchesi de’ Cordano, Monti, Palazzo Battaglini, Paolucci Vini, San Lorenzo, Stefania Pepe, Tenuta Cerulli Spinozzi, Tenuta del Priore, Tenuta Morganti, Tenuta Oderisio, Tenuta Secolo IX, Tenuta Tre Gemme, Torre Zambra, Valle Martello, Vigna Madre Famiglia Di Carlo.

“La serata di Ortona è ormai diventa iconica per gli appassionati di vini abruzzesi e con tante persone che iniziano a contattare la nostra associazione già da inizio giugno per conoscre la data della manifestazione e programmare le vacanze in Abruzzo o verificare di poter essere presenti”, dice il presidente del Movimento turismo vino Abruzzo Nicola D’Auria, “il buon lavoro fatto in questi anni è testimoniato dall’attesa dei partecipanti ma anche dalla volontà dei vignaioli abruzzesi di dare continuità a location e format che si confermano sempre più soddisfacenti anche grazie al supporto del Comune di Ortona”.

Non solo Ortona ma anche tanti eventi in cantina, mai come in questa edizione 2022, con un ricco programma che partirà subito l’ultimo weekend di luglio con esperienza da Feudo Antico, La Vinarte, San Lorenzo, Tenuta Odorisio, Tenuta Tre Gemme e Vini Paolucci. Poi nei giori a seguire, fino al ferragosto Cantine Caravaggio, Cantine Mucci e ancora Feudo Antico, La Vinarte e San Lorenzo. Il 10 agosto un grande “Calici di Stelle diffuso in Abruzzo” con cene e feste in vigna organizzate da Azienda Tilli, Buzzatone, Dora Sarchese, Contesa, San Lorenzo, Stefania Pepe, Tenuta Morganti e Vini Paolucci. Infine gli ultimi eventi prima del 15 Agosto vedranno partecipare su date diverse: Cantina Frentana, Feudo Antico, Podere della Torre, Stefania Pepe e Tenuta Oderisio.

“È davvero entusiasmante vedere questo fermento nelle cantine associate che hanno messo in piedi programmi ed eventi che niente hanno da invidiare a regioni ben più blasonate dal punto di vista enoturistico”, dice sempre D’Auria, “fino a qualche anno fa come Movimento facevamo fatica a raccogliere una o due adesioni oltre a quella dell’evento regionale, i motivi vanno ricercati senza dubbio nella crescita turistica che stiamo vivendo nell’ultimo biennio dal punto di vista delle presenze extra-regionali, ma anche da una maggiore intraprendenza di noi vignaioli del movimento che stiamo crescendo nell’offerta enoturistica durante tutto l’anno ed in particolare nel periodo estivo e in quello della vendemmia”.

Programmi e modalità di partecipazione all’evento di Ortona del 3 agosto così come il calendario completo degli eventi nelle singole cantine, sono consultabili sul sito associativo www.mtvabruzzo.it.