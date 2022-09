Le tecnologie assistive per ciechi ed ipovedenti in dimostrazione a Sambuceto

Le tecnologie assistive per ciechi ed ipovedenti in dimostrazione in Abruzzo. Tra gli appuntamenti promossi dalla Tiflosystem azienda leader nelle tecnologie assistive per ciechi ed ipovedenti, c’è quello in programma per il 23 settembre, dalle 15:30 alle 18:30, presso l'hotel Dragonara in via Pietro Nenni a San Giovanni Teatino, cui seguirà un aperitivo.

Tra gli ausili per la vita quotidiana che saranno presentati ai partecipanti: il nuovo cellulare Blindshell con tastiera tradizionale che permette di utilizzare alcune applicazioni come Whatsapp e ascoltare i podcast delle trasmissioni radiofoniche preferite usando solo la tradizionale tastiera del telefono; la nuova Mountbatten, la dattilobraille elettronica ed innovativa, che consente all'alunno non vedente e ai suoi insegnanti curriculari di lavorare ed interagire allo stesso tempo anche senza conoscere il braille.

Ci saranno anche le nuove stampanti braille Columbia che permettono di stampare in maniera facilitata documenti e grafici mediante l'uso di Biblos, i nuovi display braille e tablet di HIMS BrailleSense 6 e 6 mini, il Maestro 4, la potente macchina di lettura di libri e documenti. Gli ipovedenti potranno provare il miglior video ingranditore disponibile al mondo Vocatex.

Documenti e libri possono essere letti con l'ingrandimento a nostra scelta o con le sintesi vocali di buona qualità. La partecipazione alle dimostrazioni e ai momenti conviviali, vanno prenotate telefonicamente al numero 0499366933 o via e-mail all’indirizzo tiflosystem@tiflosystem.it entro il 20 settembre 2022.