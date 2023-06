Gremito il teatro Tosti di Ortona per il musical "Tarzan"

Tanti i ragazzi di tutte le età - cantanti, attori e ballerini - che hanno animato mercoledì sera il teatro Tosti di Ortona con il musical “Tarzan figlio della giungla”, per la regia di Irene Albanese che, insieme a Vanni Malandra, ha riadattato la celebre storia dell’uomo-scimmia.

Al termine della serata, davanti al folto pubblico entusiasta presente in sala, i registi hanno evidenziato la ferma volontà di dar vita proprio in Abruzzo e non altrove ad un progetto rivoluzionario che avvicini i giovani del territorio alle arti performative.

Ambientato ai primi del '900, lo spettacolo ha messo in risalto la lotta interiore del protagonista tra il suo essere un umano e il legame con i gorilla che lo hanno accolto e cresciuto nella giungla. Tutti bravi gli artisti che hanno interpretato personaggi dalle sfumature variegate: dalla famiglia dei gorilla con l’amorevole e determinata Kala, la madre adottiva di Tarzan, e Kerchac, il capobranco diffidente verso gli umani, agli esploratori della spedizione nella giungla con la dolce e curiosa Jane, il suo bizzarro padre, Professor Porter, e lo spietato Clayton.

Oltre alla recitazione e alle performances canore, molto convincenti anche gli allestimenti scenografici, i costumi e il trucco. Obiettivo raggiunto per Nova Arte - Centro arti performative, la scuola di arti dello spettacolo con sede a Chieti Scalo, che rappresenta una bella realtà, unica nel suo genere sul territorio, in grado di dare ai giovani la possibilità di esprimere le proprie attitudini artistiche e valorizzare i propri talenti.