Al “Fenaroli” di Lanciano parte la stagione del teatro contemporaneo 

Al teatro “Fedele Fenaroli” di Lanciano parte la nuova stagione del teatro contemporaneo, curata dagli attori e registi Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini del Teatro Studio Lanciano/Treglio. La rassegna partirà il prossimo 21 gennaio con lo spettacolo "Nubifragio", interpretato dalla famosissima attrice Autilia Ranieri e dai ragazzi del Teatro Studio, e proseguirà con altri tre appuntamenti che si svolgeranno rispettivamente nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2023.

“Nubifragio”, scritto da Stefano Angelucci Marino, con la regia di Rossella Gesini, e prodotto, visto il suo intento di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente, da Ecolanm, è una storia che muove i suoi passi da una situazione semplice come quella di una scolaresca in gita in Sicilia con la propria insegnante, diventa ben presto uno strumento per riflettere, senza forzature e luoghi comuni, sulla tematica dei cambiamenti climatici, attraverso nuove prospettive, e rientra in un più articolato progetto dedicato all’ecologia integrale. “Nubifragio”, infatti, sarà proposto, in versione matinée,sempre presso il Teatro Fenaroli, agli studenti delle scuole superiori di Lanciano, da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, con la formula del doppio turno per ciascuna giornata. Inoltre, sabato 21 gennaio, lo spettacolo serale sarà preceduto, alle ore 18,dall’incontro “Il silenzio del cosmo a Teatro – un’ecologia per tutti contro la hybris del presente e del futuro” (ingresso libero).

Sabato 18 febbraio, invece, andrà in scena in prima nazionale lo spettacolo “Familia Paone”, su testo di Stefano Angelucci Marino, regia e interpretazione dello stesso Angelucci Marino e di Rossella Gesini, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e portato in tournée in prima internazionale in Argentina, con grande apprezzamento del pubblico e della critica. Sul palco si muovono nove personaggi, membri di una famiglia italoargentina e appartenenti a generazioni diverse, i protagonisti sono fortemente caratterizzati sul piano linguistico.

Gli ultimi due appuntamenti in programma si svolgeranno sabato 18 marzo esabato 22 aprile, con inizio sempre alle ore 21. Il primo è “Costellazioni”, opera teatrale del famoso sceneggiatore e drammaturgo britannico Nick Payne: una produzione del Teatro Civico 14 / Mutamenti di Caserta, si avvale della regia di Roberto Solofria, è interpretato da Ilaria Delli Paoli e dallo stesso Solofria; affronta in tema del rapporto di coppia, attraverso un singolare riferimento alla fisica quantistica e al ruolo che il caso esercita sulla vita di ciascuno.

L’ultimo spettacolo della rassegna è Bomb Voyage, scritto da Claudio De Maglio, che ne cura anche la regia, e prodotto dall’Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine: un gruppo di giovani attori friulani, servendosi dei canoni della Commedia dell’Arte, affronterà il tema ineludibile della guerra russo-ucraina, proponendo riflessioni, ed esternando paure e ansie legate al conflitto.

L’ingresso per ciascuno spettacolo è di 10 euro (prenotazione obbligatoria al numero 340 9775471).