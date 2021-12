Lina Sastri, il "Libanese" Francesco Montanari e Giulia Michelini fra i protagonisti della nuova stagione di Palazzo Sirena

Torna la stagione teatrale dell’Auditorium Sirena sotto la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti. Nove appuntamenti in cartellone con la partecipazione di grandi nomi del mondo dello spettacolo, grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura e dell’amministrazione comunale di Francavilla al Mare.

Il primo appuntamento vedra? protagonista una delle piu? grandi interpreti del teatro italiano: Lina Sastri in «Appunti di Viaggio» (8 gennaio); seguira? un omaggio a Lucio Dalla con la voce di Peppe Servillo, che si esibira? in Trio con due grandi musicisti quali Javier Girotto e Natalio Mangalavite, nel concerto intitolato «L’anno che verra?»; l’11 febbraio salira? sul palco del Sirena l’attrice romana Paola Minaccioni con lo spettacolo «Dal vivo sono molto meglio», prodotto dal «Teatro Stabile d’Abruzzo»; il mese di febbraio vedra?, inoltre, protagonista un’altra grande signora del teatro italiano Monica Guerritore: l’attrice portera? in scena uno spettacolo incentrato sulla grande poesia dal titolo «Dall’Inferno all’Infinito» (25 febbraio); il 18 marzo lo spettacolo di Francesco Montanari (interprete del personaggio del «Libanese» nella fortunata serie «Romanzo Criminale») con «Perche? leggere i Classici» di Italo Calvino; ad aprile un altro volto molto noto della televisione e del cinema italiano, l’attrice Giulia Michelini (in scena con la sorella Paola) con lo spettacolo «Alza la voce» (30 aprile); nel mese di maggio due appuntamenti con il «Sotto le stelle del Jazz»: si partira? il 17 maggio con il duo formato da Enrico Rava e Fred Hersch e poi con il duo composto da John Surman con Vigleik Storaas al pianoforte (22 maggio). Nella programmazione, sono inseriti alcuni progetti speciali quali uno degli appuntamento del «Festival Cicognini - XI Edizione» con il concerto dell’«Orchestra Sinfonica Abruzzese», musiche di Mendhelssohn-Bartholdy, Haydn (18 febbraio); il «Festival della Scienza e dell’Ingegneria» (20-21 aprile), con il focus incentrato sulle sfide e le opportunita? legate alla mobilita? sostenibile, e in particolar modo a quella a idrogeno; il ciclo di incontri «Collisioni» (previsti il 4 marzo, l’8 e il 29 aprile) a cura di Alfredo Bruno. Gli abbonamenti alla stagione teatrale potranno essere sottoscritti nel Foyer dell’«Auditorium Sirena» e sul circuito online Ciaotickets.