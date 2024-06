Già pronto il cartellone del teatro Tosti di Ortona: prosa, dialettale, spettacoli per ragazzi e musica

È già pronto il cartellone del teatro Tosti di Ortona che tra novità e consolidati appuntamenti si articolerà in sei spettacoli di prosa: in scena tra gli altri Claudio Insegno e Federico Perrotta, Antonio Milo e Adriano Falivene, Carlo Buccirosso, Daniele Pecci. Ampio spazio sarà dato anche al teatro dei dialetti,, a quello dei ragazzi e ai concerti



Il cartellone è stato presentato dalla Compagnia dell’Alba, che gestisce il teatro Tosti, diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo.

La stagione di prosa 2024/2025 si compone di sei appuntamenti, con una cadenza di un evento al mese.



Si comincia il 12 novembre con la commedia musicale Stanlio & Ollio, regia di Claudio Insegno con lo stesso Insegno e Federico Perrotta. Il 3 dicembre in scena Mettici la mano, regia di Alessandro D’Alatri in scena Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra. Il 16 gennaio è la volta di Amanti una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo con protagonista Massimiliano Gallo. Il 18 febbraio in scena Carlo Buccirosso in uno spettacolo, Il vedovo allegro, di cui firma il testo e la regia Il 6 marzo Divagazioni e delizie con Daniele Pecci nelle vesti anche di traduttore e regista. Ultimo appuntamento è il 3 aprile con Don Chisciotte -Tragicommedia dell’arte, Stivalaccio Teatro, regia e interpretazione Michele Mori e Marco Zoppello.

Torna la stagione dei dialetti curata dagli Amici della Ribalta, presieduta da Ermanno Di Rocco, con quattro appuntamenti e la novità dell’abbonamento che sarà possibile sottoscrivere dal 10 luglio, quella dei concerti curata dall’Orchestra Sinfonica Tosti, diretta dal maestro Paolo Angelucci, con sei appuntamenti e il teatro ragazzi, tre spettacoli, curati dal regista Antonio Tucci (Teatro del Krak) nella formula già sperimentata con successo del matinée Noi, si va a Teatro!

A ottobre ci sarà il debutto del nuovo spettacolo della Compagnia dell’Alba 80 voglia di… 80! scritto da Gianfranco Vergoni da un’idea di Paolo Ruffini, direzione musicale di Gabriele de Guglielmo, regia di Fabrizio Angelini. Protagonista sarà Manuel Mercuri, ballerino, performer e acrobata italiano, nonché terzo YouTuber più seguito in Italia con 37 milioni di follower tra YouTube e TikTok.



“Il valore del teatro Tosti - ha detto nel suo intervento Braga - è indiscusso con la sua produzione, ed è testimoniato dai numeri in continua ascesa. Il cartellone conferma questo valore, continuerà dunque questa forte sinergia con l’istituzione teatrale che funziona molto bene, c’è una comunione d’intenti e di visione premiata dai risultati di cui bisogna dare atto a chi gestisce il teatro e riempie di contenuti questo luogo di cultura e di storia e d’identità per la città”.



"Una scelta dei contenuti del cartellone avvenuta - ha spiegato il maestro Angelini - sulla scorta di un sondaggio tra gli spettatori in cui è emerso il desiderio di voler ridere ed ecco quindi che la Compagnia dell’Alba ha voluto realizzare una stagione frizzante".



Roberta Gargano, funzionario responsabile della comunicazione e del marketing del Tsa, ha aggiunto: “Il Teatro Stabile d’Abruzzo è un teatro molto regionale, teatro di produzione e che vuol far produrre ed è in questo senso che va la collaborazione con la Compagnia dell’Alba con cui lavoriamo da 12 anni. Sosterremo la nuova produzione 80 voglia di… 80!!! e siamo certi che debuttando qui a Ortona il musical avrà tanta fortuna”.

Manuel Mercuri protagonista della nuova produzione della compagnia “80 voglia di … 80!!!” non nasconde tutto il suo entusiasmo di lavorare con la Compagnia dell’Alba. ”Ringrazio la Compagnia dell’alba per questa opportunità. Ho sempre avuto la passione per i video che ho coltivato assieme alla mia carriera artistica teatrale come acrobata e ballerino. Durante la pandemia non potevo insegnare ne lavorare come performer ho iniziato dunque a sperimentare e a studiare le piattaforme. Ho creato personaggi i volumi sono via via cresciuti e allora ho deciso di circondarmi di un team di lavoro, ma non ho mai abbandonato la performance perché non si smette mai di essere performer”.

Il 27 giugno, in una giornata di apertura straordinaria del botteghino, partirà la campagna abbonamenti con i rinnovi in cui verrà fatto valere il diritto di prelazione sul posto all’abbonato che per primo si recherà al botteghino. Dal 10 luglio spazio, invece, ai nuovi abbonati.