Al via la Settimana dell'affresco: sei nuove opere abbelliranno le case di Treglio

Ha preso il via a Treglio la 22^ edizione della Settimana internazionale dell’affresco, che animerà le vie del borgo fino a sabato 9 luglio. «La vicinanza delle istituzioni, di Comune e Regione, che con una legge ad hoc ci permette di essere qui oggi, è per noi motivo di vanto e orgoglio - afferma la presidente dell’associazione Treglio Affresco Antonella D’Addario - Ringrazio pertanto chi, dopo tanti anni, continua a credere in noi sostenendoci e a tutti gli artisti che, ancora una volta, contribuiranno ad abbellire il nostro borgo affrescato».

Sono tanti, infatti, gli artisti che, anche in occasione di questa 22^ edizione, hanno voluto essere a Treglio per regalare al paese il loro estro da esporre sui muri dei cittadini che hanno deciso di donarli. E sono sei i nuovi affreschi che saranno realizzati durante questa settimana e saranno tutti legati ai temi proposti proprio da chi dona il muro, per creare un legame ancora più stretto tra arte e territorio. Nei nuovi affreschi si parlerà di vita nel bar, di Atena e l’olio, di musica, vita in emporio e giochi di piazza, feste di paese e di venditori ambulanti, ma anche del tempo e del suo scorrere inesorabile. Ed infine un affresco dedicato al Municipio.

«Investire sulla cultura vuol dire investire sul territorio - dice il consigliere regionale Francesco Taglieri - E con questa legge regionale che tutela i paesi affrescati d’Abruzzo vogliamo fare proprio questo: stanziare risorse legati alle belle progettualità culturali».

Da oggi sono a Treglio, Giorgio Casarin, artista poliedrico, frescante performer, ha già realizzato un affresco nel 2002 e quest’anno torna per realizzarne un altro. Giovanni Sogne, che arriva direttamente dalla provincia di Belluno, maestro frescante, autore e studioso di meridiane, specializzato in graffito affresco o sgraffio. Ha partecipato ad una delle prime edizioni ed è presenza e guida costante negli ultimi 4 anni. Patrizia Gioia, frescante di Roma, relatrice in workshop in tutto il mondo, appena rientrata dall’Australia, anche lei presenza fissa negli ultimi 5 anni. Fedora Blasco, insegnante di materie artistiche di Roma, frescante, collabora con l’associazione da circa 6 anni. Dina Dvdovenko, artista russa, nella vita illustratrice e frescante, si è formata a Treglio dove torna con piacere da ormai 10 anni. Patrizia Ottaviani, artista romana, ha imparato la tecnica dell’affresco a Treglio dove ha deciso di tornare dopo 5 anni per un affresco tutto suo. Infine Nina Triggiani, anche lei artista romana e allieva frescante, Giulia Fars.

Ad affiancare gli artisti, ci saranno poi Antonella D’Addario, Carmen Contartese, Mariangela Fars e Gabriella Bianco, originaria di San Vito. «Vorrei che Treglio diventasse un piccolo museo a cielo aperto nel mondo grazie agli affreschi, che sono la perla assoluta di questo territorio - afferma con convinzione il sindaco Massimiliano Berghella - Abbiamo intenzione di continuare ad investire sulla cultura e far sì che i nostri affreschi possano essere ancora di più volano per il turismo del nostro bellissimo paese».

La Settimana dell’affresco avrà il suo culmine venerdì 8 luglio, dalle ore 18 quando, grazie alla collaborazione con la Delegazione FAI di Lanciano e dell’associazione “Il Convivio del Pensiero Critico”, si potrà partecipare ad una visita guidata tra gli affreschi esistenti e a seguire lasciarsi suggestionare dalle spiegazioni degli alunni esperti della scuola media dell’istituto comprensivo “D’Annunzio” di Lanciano sulla tecnica dell’affresco.