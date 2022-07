Sangiò Estate: 40 appuntamenti tra concerti, teatro, moda e balli in piazza

Entra nel vivo il calendario SanGiò Estate 2022 di San Giovanni Teatino. Dopo la Festa di San Giovanni, le esibizioni delle scuole di danza, le serate da ballo e lo spettacolo di cabaret, parte adesso una ricca agenda di appuntamenti, circa 40, che fino all'11 di settembre animeranno le serate sangiovannesi in vari punti della città, da San Giovanni Alta a piazza San Rocco e piazza Municipio, dal Parco 120 alberi al Parco del Bocciodromo in via Ciafarda, alla Galleria Wojtyla ed al Parcobaleno, fino alle contrade Fontechiaro da Capo e località Dragonara.

Qui di seguito il programma completo:

LUGLIO

06 Luglio - Saggio Scuola di Danza SPAZIO DAB Asd - Ore 21.00 Piazza San Rocco

07 Luglio - Zucchero VS Vasco (cover band) - Ore 21.00 Parco Via Ciafarda (Bocciodromo) a cura della Soc. Bocciofila Città di Sambuceto

08 Luglio - Duo Musicale da ballo - ore 21.15 Parco Via Ciafarda (Bocciodromo)

09-10 Luglio - Festa di Dragonara a cura dell'Ass. Il Drago - Loc. Dragonara

13 Luglio - Miss e Mister Baby - ore 21,15 Piazza San Rocco

14Luglio - Young Music Festival a cura dell'Accademia Musicale di Spoltore - ore 21.15 Piazza San Rocco

15 Luglio - Tributo a Mina - ore 21.15 Piazza San Rocco

17 Luglio - Festival della Melodia (Gara canora di Musica Leggera) - ore 21.30 Piazza San Rocco

18 Luglio - "Dumbo e il Circo" Saggio Scuola di Danza Olifit&Danceness - Ore 21.00 Piazza San Rocco

dal 20 al 30 Luglio - "San Giovanni in Festa" a cura della Proloco di San Giovanni Teatino - Piazza San Rocco

dal 23 Luglio al 7 Agosto - Teatro Sotto Le Stelle a cura del Consorzio "Centro Comm.le D'Abruzzo" - Piazzale Centro Commerciale D'Abruzzo

AGOSTO

1 Agosto - "Degustando...la Musica" a cura della Scuola Civica Musicale di San Giovanni Teatino - ore 21.00 Parcobaleno

2 Agosto - "Follemente Teatro" spettacolo di teatro dialettale - ore 21.15 Piazza San Rocco

3 Agosto - "I Giullari d'altri Tempi" artisti di strada - ore 21.15 Piazza San Rocco

4-5-6 Agosto - "Sangiò Jazz Festival Summer Edition" - ore 21.15 Piazza Municipio

7 Agosto - Federico Perrotta Show - ore 21.15 Piazza Municipio

9 Agosto - I POP'S GROUP - ore 21.15 Galleria Wojtyla

10 Agosto - Tributo ad Antonello Venditti - ore 21.15 Piazza San Rocco

11 Agosto - "Musicalmente Estate" a cura dall'Orchestra Giovanile Amadeus di Pescara - ore 21.00 Piazza San Rocco

12 Agosto - Tributo a Tina Turner - ore 21.15 Piazza San Rocco

13 Agosto - Tributo a Cesare Cremonini - ore 21.15 Piazza San Rocco

14 Agosto - Tributo a Rino Gaetano - ore 21.15 Piazza San Rocco

15 Agosto - "Gli Aura" Orchestra Spettacolo - ore 21.15 Santa Maria De Cryptis

16 Agosto - Spettacolo Teatrale Compagnia "San Rocco delle Piane" - ore 21.15 Piazza San Rocco

17 Agosto - "Lui e gli amici del Re" Tributo ad Adriano Celentano - ore 21.15 Piazza San Rocco

18 Agosto -Shine Orchestra - Disco Live anni 70/80 - ore 21.15 Piazza San rocco

19 Agosto - "Moda Sotto Le Stelle" - ore 21.30 Piazza San Rocco

20-21 Agosto - Festa Patronale - Piazza San Rocco

22 Agosto - Uccio De Santis Show - ore 21.15 Piazza San Rocco

23 Agosto - "ItineDante" a cura del FAI delegazione di Chieti - ore 21.00 Piazza San Rocco

24 Agosto - "Ballo in Piazza con Pasquale Liscio Simpatia" a cura della Proloco di San Giovanni Teatino - ore 21.00 San Giovanni Alta

25 Agosto - "Karaoke Sotto le Stelle" a cura della Proloco di San Giovanni Teatino - Ore 21.00 San Giovanni Alta

26 Agosto - Duo Musicale da ballo - ore 21.15 Parco Via Ciafarda (Bocciodromo)

27 Agosto - Festa dei Centri Estivi con Viaggio nella realtà virtuale, Trampolieri e mangiafuoco - ore 21.00 Parco 120 Alberi

28 Agosto - Festa dello Sport

SETTEMBRE

04 Settembre - Esibizione Studenti Scuola Civica Musicale - ore 21.30 Piazza San Rocco

08 Settembre - Lucia Ciccone e Orchestra da Ballo "Italia Star" - ore 21.15 Loc. Fontechiaro Da Capo

10 Settembre - "Abbuzze Me" Rassegna di Cori d'Abruzzo a cura della Proloco di San Giovanni Teatino - ore 21.00 San Giovanni Alta

11 Settembre - Orchestra Fantasy Show e Spettacolo di Fuochi Pirotecnici - ore 21.15 San Giovanni Alta