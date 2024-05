Lucilla, Colapesce e Di Martino e radio Deejay fra gli eventi di punta dell'estate a San Salvo: il calendario completo

La città di San Salvo si prepara a un'estate ricca di eventi per tutti i gusti e le età, dai più piccoli, con Lucilla, interprete delle canzoni più amate dai bambini, il Vertical summer tour di radio Deejay e il concerto di Colapesce e Dimartino, appuntamento di punta della stagione.

Questa mattina, è stato presentato il calendario degli eventi estivi 2024: "Il nostro nuovo lungomare accoglierà i turisti in una nuova veste, e con tante proposte. Quest’anno abbiamo voluto fortemente coinvolgere l’imprenditoria locale, per creare una rete a favore della città, con imprenditori che conosciamo e si spendono per il nostro territorio, dando loro visibilità supportando la crescita della nostra città", ha detto il sindaco Emanuela De Nicolis.

Fra i punti fermi della bella stagione che sta per iniziare, c'è l'appuntamento dedicato ai più piccoli ogni giovedì, a cominciare da quello con lo spettacolo di Lucilla, il 13 luglio. Doomenica 28 luglio c'è il concerto dei cantautori siciliani Colapesce e Dimartino, all'interno del Vivila Street food, mentre sabato 3 e domenica 4 agosto sarà il Vertical Summer Tour di radio Deejay ad animare la città. Appuntamento fisso ogni venerdì con la musica locale, mentre il 4 agosto protagonista sarà Gianmarco Caroccia, con la musica di Lucio Battisti e tornano anche Nottambula in centro e i fuochi pirotecnici il 20 luglio. Altra novità è il Reggae Summer 2024 con Brusco, sabato 10 agosto.

Il programma completo

Giugno

Sabato 1: ore 15, Finale nazionale pallavolo 2024, palazzetto dello sport e palestra contrada le Marinelle; Vibra party@Arena, porto turistico

Domenica 2: dalle 7 alle 22, quarta edizione dell'Infiorata del Corpus Domini all'uncinetto in piazza Papa Giovanni XXIII; dalle ore 15: finale nazionale pallavolo 2024, palazzetto dello sport e palestra contrada le Marinelle; ore 21: Mameli, il canto degli italiani, Sala cine teatro centro culturale Aldo Moro

Venerdì 7: ore 22, Tumbadee, arena del porto turistico Le Marinelle

Sabato 8: Vibra party@Arena, porto turistico

Venerdì 14: Tumbadee, arena del porto turistico Le Marinelle

Sabato 15: Tumbadee, arena del porto turistico Le Marinelle

Martedì 18: ore 21, Antigone (sceneggiatura e regia di Patrizia Corvino), sala cine teatro centro culturale Aldo Moro

Giovedì 20: ore 18.30, presentazione del libro "La solitudine maestra" di Ottavio Tramonte, Porta della Terra - museo civico cittadino; ore 21: Festa del rifugiato in piazza San Nicola

Venerdì 21: ore 16-24, Caffè Noir, festa della musica, via Montegrappa-centro città; ore 17-22: seconda edizione Solstizio d'estate, centro storico

Sabato 22: ore 20, concerto solstizio d'estate, chiesa San Giuseppe; Vibra party@Arena, porto turistico

Venerdì 28: ore 18.30, saggio finale Musica in movimento-Musica baby con Lara Molino, pista ciclabile-via Maristella; ore 21: Riflessioni sotto le stelle, piazza San Nicola

Sabato 29-14 luglio: torneo open Città di San Salvo (maschile e femminile), struttura sportiva polivalente (campi da tennis di via Magellano); ore 21: presentazione del libro “Cuore puro” di Laura D’Angelo, piazza Papa Giovanni XXIII; Vibra party@Arena, porto turistico

Luglio

Mercoledì 3: ore 21, “Acr estate” caccia al tesoro notturna, partenza da piazza San Nicola

Venerdì 5: Cocoricò on the beach@arena, porto turistico

Sabato 6: dalle ore 17 alle 22, 18esimo trofeo podistico Città di San Salvo memorial Dino Potalivo, centro cittadino; ore 21, cover dei Nomadi, piazzale Cristoforo Colombo

Domenica 7: dalle ore 18 alle 24, 11esima edizione mercatino L'arte del saper fare, via Amerigo Vespucci; dalle ore 18, Muay Thai master, piazzale Cristoforo Colombo; ore 21, concerto di musica anni '60/'70/'80, piazza San Vitale

Martedì 9: ore 21, Concerto sinfonico tra musica e danza, piazza San Vitale

Giovedì 11: ore 20, famiglie in bici sotto le stelle, partenza da piazza Papa Giovanni XXIII

Venerdì 12: ore 21: Marron Glace', piazzale Cristoforo Colombo

Sabato 13: ore 6, "Sentire", concerto all'alba con arpa, flauto e violino, piazzale Cristoforo Colombo-spiaggia; ore 19, Lucilla Show bambini in festa, piazzale Cristoforo Colombo; ore 21, premio letterario Città di San Salvo 12esima edizione presentazione finalisti, piazza Papa Giovanni XXIII

Domenica 14, ore 17: Giornata nazionale delle Pro Loco d'Italia gara di dama III edizione, Biotopo costiero San Salvo Marina; ore 18, prima edizione prodotto topico del quadrilatero, piazza San Vitale; dalle ore 18 alle 24, 11esima edizione mercatino l'arte del saper fare, via Amerigo Vespucci; dalle ore 19, Elpy sax on the beach 2024, esibizione itinerante

Lunedì 15: ore 21, cinema sotto le stelle, anfiteatro villa comunale

Martedì 16: ore 21, cinema sotto le stelle, anfiteatro villa comunale

Mercoledì 17: ore 20, camminata sotto le stelle, San Salvo Marina

Giovedì 18: dalle 17 alle 21, apertura straordinaria parco archeologico del quadrilatero, piazza San Vitale; ore 20.30, Notte magica dei bambini, spettacolo di intrattenimento musicale con mascotte, gonfiabili, baby dance, giochi, truccabimbi e tanto altro, piazzale Cristoforo Colombo; ore 21, Relive Abruzzo festival El Vestido de Dora": musica, danza e racconti di viaggio tra Abruzzo e Argentina, piazza San Vitale

Venerdì 19: ore 21, The source musics (musica live), piazzale Cristoforo Colombo; ore 21, Laura Magni e Federica Ferrero show (spettacolo di cabaret e comicità al femminile), piazza San Vitale

Sabato 20: dalle ore 9.30 alle 12, Edumare, biotopo Costiero San Salvo Marina; ore 21, Mattew Lee in concerto, piazzale Cristoforo Colombo; ore 23.30, spettacolo di fuochi pirotecnici, San Salvo Marina

Domenica 21: dalle ore 18 alle 24, 11esima edizione mercatino l'arte del saper fare, via Amerigo Vespucci; ore 21, Perry G suona Fausto Papetti, piazza San Vitale; ore 21, Regina the real Queen experience, piazzale Cristoforo Colombo

Lunedì 22: ore 21, cinema sotto le stelle, anfiteatro villa comunale

Martedì 23: ore 21, cinema sotto le stelle, anfiteatro villa comunale

Mercoledì 24: ore 21, spettacolo teatrale "Ditegli sempre di sì", piazza San Vitale

Giovedì 25: dalle 17 alle 21, apertura straordinaria parco archeologico del quadrilatero, piazza San Vitale; ore 21, Relive festival Abruzzo a stelle e strisce: viaggio tra musiche e storie del sogno americano, piazza San Vitale; ore 21, festa dei bambini spettacolo circense Diavoli rossi show, piazzale Cristoforo Colombo

Venerdì 26: ore 21, premio letterario Città di San Salvo 12esima edizione sezione II giovani, piazza San Vitale; Cocoricò on the beach@arena, porto turistico; ore 20, Vivila III edizione (street food), San Salvo Marina

Sabato 27: ore 20, Vivila III edizione (street food), San Salvo Marina; ore 20.30, festa dei nonni e degli anziani, piazza San Nicola; 90 Wonderland@cala del golfo, porto turistico; ore 21, ottava edizione cena del mosaico, piazza San Vitale

Domenica 28: dalle ore 18 alle ore 24, 11esima edizione mercatino l'arte del sapere fare, via Amerigo Vespucci; ore 20, Vivila III edizione (street food), San Salvo Marina; ore 21, concerto di Colapesce e Dimartino, San Salvo Marina; ore 21, terza rassegna Du botte, piazza Papa Giovanni XXIII

Lunedì 29: ore 21, "Puccini: la storia", oncerto per banda e voci soliste: Valentina Corradetti, Antonella Pelilli, Mickael Santoro, piazza Papa Giovanni XXIII

Martedì 30: ore 18.30, presentazione del libro "Il pettirosso d'oro" di Aldo Di Virgilio, Porta della Terra, museo civico cittadino; ore 20.30, schiuma party per bambini, spettacolo di intrattenimento con musica, gadget e tanto altro, piazzale Cristoforo Colombo; ore 21, Riflessioni sotto le stelle, piazza San Nicola

Mercoledì 31: ore 21, City Life, piazzale Cristoforo Colombo

Agosto

Giovedì 1: ore 21, spettacolo teatrale "Uno nessuno e centomila", con Enrico Lo Verso, regia Alesandra Pizzi, piazza San Vitale

Venerdì 2: ore 21, presentazione del libro "C'è ancora tempo-storie di donne che resistono", di Paolo Miggiano, piazza San Vitale; ore 21, concerto degli Lpdm, piazzale Cristoforo Colombo

Sabato 3: dalle ore 18 alle 24, 12esima edizione del Vertical summer tour di radio Deejay, San Salvo Marina; ore 21, Emozioni 7et tour 2024 (cover Lucio Battisti), piazzale Cristoforo Colombo

Domenica 4: dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, II giornata dell'acquedotto romano ipogeo 2024, esplorazione guidata dell'acquedotto romano ipogeo di San Salvo, piazza San Vitale; dalle ore 10 alle 22, terza edizione Infiorata all'uncinetto itinerante, lungomare San Salvo Marina; dalle ore 18 alle 24, 12esima edizione del Vertical summer tour di radio Deejay, San Salvo Marina; dalle ore 18 alle 24, 11esima edizione mercatino l'arte del saper fare, via Amerigo Vespucci; ore 21, Il circo bianco aria show, piazzale Cristoforo Colombo; ore 21, Folk in piazza San Salvo in...canto, piazza San Vitale

Lunedì 5: ore 21, Fernanda D'Ercole canta Mina, piazza San Vitale

Martedì 6: ore 21, Campari night con Piccola orchestra underground, corso Garibaldi

Mercoledì 7: ore 21, Manuela Villa in concerto, piazza San Vitale

Giovedì 8: ore 21, Omaggio a De Andre', piazza San Vitale

Venerdì 9: dalle 17 alle 24, "Dies Artis", mostra itinerante di arti contemporanee nel centro storico); ore 21, Desiato dj set, piazzale Cristoforo Colombo; ore 21.30, concerto pianistico "Litz e l'Italia), piazza San Vitale

Sabato 10: dalle ore 10, Mare senza limiti, San Salvo Marina; ore 21, Reggae summer 2024, con Brusco, piazzale Cristoforo Colombo

Domenica 11: dalle ore 18 alle 24, 11esima edizione mercatino l'arte del saper fare, via Amerigo Vespucci; ore 21, concerto classico corale Città di San Salvo, piazza Papa Giovanni XXIII

Lunedì 12: ore 20.30, Abbraciamoci, centro storico; ore 21, "Di chi si lu feije?" festa del dialetto sansalvese, pazza San Vitale

Martedì 13: dalle ore 20, Nottambula 2024, centro storico

Giovedì 15: ore 21, 80voglia di 90 serata musicale per tutti, piazzale Cristoforo Colombo

Venerdì 16: ore 21, Live band speciale band '80-'90, piazzale Cristoforo Colombo; Cocoricò on the beach@arena, porto turistico

Sabato 17: dalle ore 18 alle 24, mostra di pittura e video installazioni dell'artista Somerta, Officina della Cultura; ore 20.30, Cena sotto il campanile in piazza San Nicola; ore 21, La notte di Vasco, piazzale Cristoforo Colombo

Domenica 18: dalle ore 18 alle 23, mostra di pittura e video installazioni dell'artista Somerta, Officina della Cultura; dalle ore 18 alle 24, 11esima edizione mercatino l'arte del saper fare, via Amerigo Vespucci; ore 21, musical "Totus tuus-storia di Lolek", piazza San Vitale

Lunedì 19: ore 21, Summer jazz San Salvo I edizione (Francesca Tandoi quartet), piazza San Vitale

Martedì 20: Elpy Sax on the beach 2024, esibizione itinerante

Venerdì 23: ore 21, Giuseppe Masciale live band, piazzale Cristoforo Colombo

Sabato 24: dalle ore 10 alle 22, prima edizione festa medievale-Le decime all'Abate dei SS.Viti et Salvi de Trineo, centro cittadino; dalle ore 18, villaggio delle Pro Loco, piazzale fronte Poseidon; ore 21, Pirata Litfiba tribute, piazzale Cristoforo Colombo

Domenica 25: dalle ore 10 alle 22, prima edizione festa medievale-Le decime all'Abate dei SS.Viti et Salvi de Trineo, centro cittadino; dalle ore 18 alle 24, 11esima edizione mercatino l'arte del saper fare, via Amerigo Vespucci; ore 21, Musical "Encanto" Disney, piazzale Cristoforo Colombo

Lunedì 26: ore 21, Summer jazz San Salvo prima edizione (Joice Yuille Hammond Groovers e special Guest: Jerry Weldon), piazza San Vitale

Venerdì 30: ore 21, premio letterario Città di San Salvo XII edizione serata finale, piazza San Vitale

Settembre