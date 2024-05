“Per amore e per gusto”: le ricette della tradizione abruzzese a sostegno della filiera apistica

Lunedì 20 maggio il Soroptimist international club di Chieti presenterà al pubblico la ristampa del volume "Per amore e per gusto", una raccolta di novanta ricette della tradizione, rivisitate dalle Lady Chef abruzzesi, che testimonia l’amore per la propria terra, la grande attenzione alla qualità e salubrità degli alimenti e il rispetto dei sapori e aromi d’Abruzzo.

Il ricavato delle donazioni a supporto del volume sarà destinato a finanziare un progetto di implementazione della filiera apistica, un settore di grande importanza per l’ambiente e per l’economia locale.

La presentazione si terrà alle ore 19 al ristorante Il Casolare di Miglianico con la partecipazione di autorità locali, professori universitari della "d'Annunzio" di Chieti ed esperti del settore apistico, che condivideranno informazioni, caratteristiche e importanza di questa filiera.

"Siamo orgogliose di poter contribuire alla valorizzazione delle nostre tradizioni culinarie e allo stesso tempo sostenere un progetto così importante per l'ambiente e la comunità," ha dichiarato la Presidente del Soroptimist International Club di Chieti Gabriella Di Girolamo. "La filiera apistica non solo rappresenta una risorsa economica, ma è anche fondamentale per la biodiversità e la sostenibilità del nostro territorio".