Sulla costa dei trabocchi apre un pop up: prodotti tipici e infopoint turistico

Novità sulla costa dei trabocchi dove sabato 15 giugno aprirà un pop up, ovvero un punto vendita temporaneo.

Sotto la regia di Confartigianato, consisterà in un punto vendita di prodotti tipici per la promozione delle eccellenze e dell’artigianato artistico del territorio ed un punto informativo a disposizione dei turisti. Il pop-up store “Abruzzo da Gustarti” sarà inaugurato lungo la Via Verde, a Torino di Sangro,, all’ingresso del lungomare Le Morge.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 11. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il sindaco di Torino di Sangro, Nino Di Fonso, il presidente di Confartigianato Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo, la presidente del Movimento Donne Impresa e della categoria Artistico dell’associazione, Erika Liberati, e il direttore generale Daniele Giangiulli.