Notre Dame de Paris incanta Lanciano: buona la prima del musical con Giò Di Tonno e Lola Ponce

Grande successo per il debutto della prima delle tre serate con il musical 'Notre Dame de Paris' a Lanciano. Il parco Villa delle Rose, trasformato per l'occasione in arena per i grandi eventi, ha ospitato i primi 4mila spettatori, provenienti da tutta la regione e non solo. La città è stata presa d'assalto, come anche i parcheggi, ridotti intorno all'area dei Viali per via delle misure di sicurezza.

Spettacolo iniziato in leggero ritardo per consentire l'afflusso degli spettatori. In tanti avevano già visto l'opera popolare più famosa al mondo, ma non hanno rinunciato a una nuova visione. Del resto lo spettacolo che va in scena a Lanciano, organizzato dall'associazione Musica & Eventi, è quello con il cast originale per festeggiare i venti anni dal debutto della versione italiana dello spettacolo, curato da Pasquale Pannella con le musiche eterne di Riccardo Cocciante.

A queste e all'interpretazioni degli attori sono andati gli applausi a scena aperta del pubblico lancianese, come anche alle mastodontiche scenografie e alle performance dei ballerini-acrobati, che hanno spesso lasciato gli spettatori a bocca aperta. Ammiratissimi i protagonisti dello spettacolo, a cominciare da Giò Di Tonno-Quasimodo, che giocava in casa nel suo Abruzzo, e Lola Ponce-Esmeralda.

Questa sera, 23 luglio, e domani si replica al parco Villa delle Rose. Bus navetta gratuiti sono previsti dall'area fiera dell'Iconicella al centro, vicino all'area in cui si svolge lo spettacolo.