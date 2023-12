Anche in aeroporto si festeggia il Natale: il cartellone tra degustazioni, concerti e libri

L'aeroporto d'Abruzzo si accende con gli eventi di Natale: un ricco cartellone animerà il terminal dal 13 al 27 dicembre fra degustazioni, concerti e libri. Molti degli appuntamenti sono strutturati in collaborazione con il ristorante Concorde, al primo piano della galleria, e celebrano le eccellenze gastronomiche della regione.

Si comincia mercoledì 13 dicembre alle 18 con il Gran Galà dell'olio, un momento per degustare i migliori extra vergine di oliva d'Abruzzo, ai quali si affiancheranno anche le bollicine regionali. Si prosegue mercoledì 20 dicembre alle 18 con Ab Cheese con i formaggi abruzzesi protagonisti abbinati alle birre artigianali, sempre della nostra regione.

Giovedì 21 dicembre alle 10, al piano terra della galleria, sarà la volta dei bambini del comprensivo 3 di Pescara i quali si esibiranno in un concerto di Natale. A seguire, alle 11,30, si terrà la presentazione del libro "Fino a Te" di Paola Tolone, la testimonianza dell’autrice, affetta da Sla, (sclerosi laterale amiotrofica), del periodo più impegnativo della sua vita e di come lo ha e lo sta affrontando tra forza psicologica, valori familiari e fede.

Mercoledì 27 dicembre, alle 18, torna per il secondo anno Calici in Airport, l'evento organizzato in collaborazione con Ais Abruzzo, l'associazione italiana sommelier: al primo piano dello scalo, i sommelier dell'associazione proporranno in degustazione i vini della regione per un viaggio attraverso la proposta vinicola abruzzese. Ad arricchire l'appuntamento sarà il concerto del travolgente The Precious Gospel Singers, diretto dal maestro Giulia Martella che si esibirà nelle più belle canzoni di Natale, in un repertorio classico gospel e spirituals.

“Abbiamo voluto anche quest’anno organizzare una serie di appuntamenti per vivere sotto un aspetto diverso la galleria dell’aeroporto - commenta il vicepresidente della Saga, Alessandro D’Alonzo -. Gran parte degli eventi vogliono essere una vetrina delle eccellenze gastronomiche della regione per mostrare le tante sfaccettature che il nostro Abruzzo ha da offrire ai turisti che volano su Abruzzo Airport e scelgono la regione per trascorrere le loro vacanze in tutte le stagioni. Abbiamo ancora una volta coinvolto i bambini del territorio che anche negli scorsi Natali hanno scaldato la galleria con le loro bellissime voci. E poi abbiamo voluto dare spazio alla presentazione del libro di Paola Tolone, che ha messo nero su bianco tutta la forza nell’affrontare la sua grande sfida”.