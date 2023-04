Le emozioni della processione del Venerdì Santo negli scatti del Fotoclub: inaugurata la mostra

Inaugurata questo pomeriggio nel salotto culturale Art Abruzzo la mostra di foto sulla processione del Venerdì Santo realizzata con gli scatti dell’associazione di promozione sociale A.C. Fotoclub Chieti, presieduta da Raffaele Zuccarini.

Quaranta opere che vogliono raccontare, come dice il titolo, le “Suggestioni dalla processione”. Un racconto per immagini dove gli autori hanno cercato, usando diverse tecniche fotografiche, d’immortalare tutte le emozioni che la processione suscita. Gli scatti sono di Raffaele Zuccarini, Gianni Ortolano, Mariangela Ottaviano e Marcello Tacconelli.

Il salotto Art Abruzzo si trova in via Tabassi 8 Chieti, la mostra resterà aperta fino al 14 aprile. Sarà possibile visitarla dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 ad eccezione della giornata del Venerdì Santo quando la chiusura è prevista per le ore 21.

“Un’ occasione concreta di valorizzazione delle attività di un’associazione storica del territorio il Fotoclub di Chieti che ha organizzato nel salotto culturale Art Abruzzo questa mostra sulla processione del Venerdì Santo di Chieti, un’importante opportunità per i teatini e per i turisti attesi di ammirare le foto di uno dei simboli più importanti di Chieti” commenta il presidente del salotto culturale Frank William Marinelli.