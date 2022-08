Guardiagrele, in esposizione le opere dei maestri artigiani abruzzesi

Dal 1971 a Guardiagrele il 31 luglio è tradizionalmente il giorno dell’inaugurazione della Mostra dell’artigianato artistico abruzzese, che quest’anno resterà aperta fino al 28 agosto nel palazzo dell’artigianato di via Roma (orari 10,30-12,30/16-23). Alla cerimonia di inaugurazione della 52^ edizione erano presenti: il vice sindaco di Guardiagrele, Flora Bianco, l’assessore regionale alla attività produttive, Daniele D’Amario, i consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Fabrizio Montepara, il presidente del Geoparco della Majella, Lucio Zazzara oltre ai rappresentanti di Confartigianato e della Cna Abruzzo.

Il codice d’accesso per “collegarsi” a questa edizione della mostra è il gioco ed i visitatori, oltre a predisporsi mentalmente ad un viaggio nella spensieratezza e nella leggerezza dei passatempi e dei pomeriggi passati a inventare giochi, avranno il privilegio di immergersi anche nei suoni dell’artigianato, attraversando virtualmente le botteghe ed ascoltando le cadenze dei gesti di chi ci lavora.

“Una stanza è stata pensata dall’artista Bruno Zenobio – sottolinea il direttore artistico della mostra, Gabriele Vitacolonna – utilizzando anche materiali di recupero del terremoto dell’Aquila del 2009 ispirandosi ai vari stili del ‘900 ed a quelli più contemporanei”.

La rassegna fa affidamento sulla verve di un centinaio tra maestri artigiani, designer e studenti dei licei artistici oltre a due angoli a tema dedicati ai burattini di Giancamillo Rossi e alle carte da gioco e ai tarocchi – con un salto nel mondo della magia - di Osvaldo Menegazzi.

Il presidente dell’Ente mostra, Gianfranco Marsibilio, oramai da anni si batte affinchè il settore dell’artigianato abruzzese possa essere inserito nella lista dei beni italiani tutelati dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità. Non si tratta di una medaglia di appuntarsi sul petto, ma di un giusto riconoscimento di una specificità da trasmettere alle nuove generazioni per stimolare ed incoraggiare il dialogo interculturale che conduce, inevitabilmente, ad altri temi caldi come lo sviluppo sostenibile ed il rispetto del pianeta.

“Date un’accelerata – ha detto con forza Marsibilio, rivolgendosi agli amministratori regionali presenti – e aiutateci a far vivere l’artigianato e a rilanciare l’immagine della nostra Regione”.

Corposo anche il cartellone delle attività collaterali alla mostra:

2 e 3 agosto 2022 - Palazzo dell’artigianato - Ore 17 estemporanea sulla lavorazione del corallo e del cammeo del maestro orafo Domenico Accusato.

5 agosto 2022 – Largo Pignatari: Ore 17.30 convegno: Artigianato dall’Abruzzo ai mercati internazionali.

9 agosto 2022 - Cortile del palazzo dell’artigianato: ore 18 - presentazione del libro i poesie “Massère” di Massimo Pasqualone.

10 agosto 2022 - Cortile del palazzo dell’artigianato: ore 17.30 presentazione del libro “Storie di cibo” di Gino Primavera; Largo Pignatari: ore 18 laboratorio di costruzione dei pupi con Girolamo Botta dell’Opera dei pupi italici di Sulmona ed alle ore 21 lo spettacolo delle marionette “Vettio Scatone si scatena per amor”.

12 agosto 2022 - Cortile del palazzo dell’artigianato: ore 18 presentazione del libro “50 escursioni da scoprire e vivere sui monti d’Abruzzo” di Bruno Di Crescenzo

14 agosto 2022 - Cortile del palazzo dell’artigianato: ore 18 presentazione del libro "Le ultime Foglie" di Dario Rapino.

16 e 21 agosto 2022 - Palazzo dell’artigianato: ore 17 “Favole in Baracca”.

18 agosto 2022 - Cortile del palazzo dell’artigianato: ore 18 “Balla balla burattino”, laboratorio di costruzione di giocattoli e spettacolo con i burattini e giochi di una con Ilario Pasi.

19 agosto 2022 – Largo Pignatari: ore 21 - presentazione del libro “Il senso e la misura” di Rossano Orlando.

22 agosto 2022 – Largo Pignatari: ore 18 presentazione del libro per ragazzi “Storie Gattose” di Fabio Di Cocco. Ore 21.30 premiazione del 35° concorso nazionale di poesia dialettale “Modesto Della Porta”, con il gruppo musicale partenopeo formato da Anna Maione, Marco Vallese, Ivano Sabatini e Franco Menna.

23 agosto 2022 - Cortile del palazzo dell’artigianato: ore 18 presentazione del libro “Il corpo del vento” di Leandro Di Donato.

24 agosto 2022 – Nel centro storico, dalle ore 19, “Salotto dannunziano”.