Un mosaico per Tornareccio, si vota fino al 26 agosto per scegliere le nuove opere

Fino al 26 agosto sarà possibile votare le opere esposte nella sala polivalente “”R. Gaspari” dei quattordici artisti in gara alla quattordicesima edizione di “Un mosaico per Tornareccio”, la rassegna d’arte contemporanea ideata da Alfredo Paglione e organizzata dall’associazione Amici del Mosaico Artistico e dal Comune di Tornareccio.

Ogni giorno, dalle 18 alle 20, i visitatori potranno recarsi oin via Don Bosco ed esprimere la propria preferenza. Le opere, raccolte nella mostra “Roma – Milano. Le capitali dell’arte in ricordo di Alfredo Paglione”, curata da Elena Pontiggia e Gabriele Simongini, sono di Agostino Arrivabene, Ennio Calabria, Sergio Ceccotti, Beatrice Cignitti, Aldo Damioli, Gioxe De Micheli, Giorgio Galli, Omar Galliani, Gabi Minedi, Giuseppe Modica, Marco Petrus, Luca Pignatelli, Maurizio Romani e Luca Vernizzi. Il bozzetto più votato sarà trasformato in mosaico dal Gruppo Mosaicisti di Ravenna di Marco Santi, per poi essere collocato su uno dei muri delle abitazioni del borgo.

La sala polivalente Gaspari, sempre fino al 26 agosto, ospita anche la mostra, curata da Elsa Betti, di Francesca Aristei, che ha vinto l’edizione 2022 con l’opera “Luna di Miele”, dove l’artista romana rende l’osservatore partecipe di una scena di fiaba in cui una donna/ape si riposa, rannicchiata tra i petali di un fiore di loto. Dal fiore sgorga un rivolo di miele, la cui scia genera una luminosa e dolcissima luna piena. L’intensa evocazione dell’universo femminile e la ricerca dei suoi aspetti più intimi accompagnano molte delle opere di Francesca Aristei esposte a Tornareccio: da Distanze Incolmabili a Il cielo in una stanza fino a Incontri abissali e Fondali inconsueti.

Un’edizione speciale per “Un mosaico per Tornareccio”: nel borgo è stato collocato il mosaico numero cento - Api operose dell’artista russa Alexandra Bolgova - che ha coronato il sogno dell’ideatore della rassegna, il gallerista Alfredo Paglione, scomparso di recente.

Sabato 26 agosto si sveleranno i nomi dei vincitori di quest’anno e i vicoli del centro storico si arricchiranno di nuovi capolavori d’arte che diventeranno, come gli altri, parte integrante della vita quotidiana dell’intera collettività.