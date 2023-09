Cala il sipario su una affollatissima edizione del Mastrogiurato [FOTO]

Cala il sipario sulla XLI edizione del Mastrogiurato: circa 18mila persone hanno invaso Lanciano nel corso di tutta la settimana medievale da domenica 27 agosto fino a sabato 2 settembre.

Tante le novità che hanno caratterizzato l’edizione 2023 dell’investitura dell’antico magistrato delle “Nundinae”.

L’imprenditore Donato Di Campli, un Mastrogiurato che ha incuriosito molti e convinto in tanti, visti gli scroscianti applausi che ha ricevuto non ha nascosto l’emozione: “Un giornata- scrive il Mastrogiurato 2023 in un post su Facebook - che non dimenticherò mai nella mia vita: sensazioni ed emozioni che difficilmente riuscirò a ripetere. Nel tempo passato sul palco, nella mia testa, ho avuto tanti ricordi. Ho pensato, alla mia infanzia, alle persone che mi hanno formato, a chi non c’è più e desiderava esserci (mio nonno, mia nonna e mio padre)”

Ad applaudirloanche il governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio presente in comune a Lanciano insieme all’assessore al Turismo D’Amario e a Nicola Campitelli. Tanti i personaggi politici accorsi a Lanciano oltre a una delegazione del comune di Macerata, città recentemente gemellata con Lanciano.

I quattro quartieri schierati fin dall’inizio in piazza hanno fatto da cornice agli spettacoli dei vari gruppi di sbandieratori: In Nomine Anxa, Sbandieratori città di Lanciano e i ragazzi del Palio dei Terzieri di Montecassiano. Poi gli amici ungheresi di Visegrad con le splendide ballerine del gruppo danza Primavera, gli armigeri di Bucchianico, le danzatrici orientali, il falconiere Davide Davide Manzi e i tedeschi del gruppo Ritter Calle von Everstein..

Tutti gli spettacoli sono stati seguiti dal Mastrogiurato seduto sul palco e circondato dai rappresentanti delle delegazioni di Spagna, Ungheria, Germania, Slovenia oltre che dai “notabili e decurioni” dell’antico Emporio dei Frentani.

Il corteo è prima giunto in piazza per poi ripartire, dopo il solenne giuramento attraverso il tradizionale percorso di Corso Bandiera, Piana della Fiere e di nuovo verso il corso. 700 figuranti, una sfilata imponente, un serpentone che sembrava non interrompersi mai ha entusiasmato il pubblico con applausi scroscianti. “Un’edizione incredibile- ha detto il presidente Mario La Farciola,con un mercato internazionale più ricco e un successo di pubblico senza precedenti. Ci sentiamo di dire che, nonostante il durissimo lavoro, tutto è andato alla grande”.

“La fotografia del giorno dell’investitura è incredibile. Ci mostrano una marea di persone che ci fa pensare - dice il presidente del Mastrogiurato - già da domani, all’edizione 2024”.