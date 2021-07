Lanciano Estate 2021 - Un Mare di Eventi: il programma completo

In programma più di 120 appuntamenti con cinema, teatro, musica, incontri, mostre

Più di 120 appuntamenti con cinema, teatro, musica, incontri, mostre, con una particolare attenzione alla sicurezza degli eventi e una rinnovata collaborazione con i commercianti del centro. È il cartellone di "Lanciano Estate 2021 - Un Mare di Eventi", che conta oltre 50 appuntamenti di cinema, 13 di teatro, 43 di musica e 15 tra incontri, presentazioni di libri e mostre.

Di seguito il programma completo.

Venerdì 16 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Lassie, torna a casa" (100’ – 2021, Avventura, Germania)

Ore 22.50 “Comedians” (96’ – 2021 – Commedia, Italia) a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4 a spettacolo

Sabato 17 Luglio Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea" a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 Presentazione del libro fotografico “Dove fuggono gli occhi” di Roberto Colacioppo interverrà il fotografo Ivo Saglietti

Sabato 17 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21.30 “Suoni&visioni” Festival Cinema Muto V° edizione 2021

“Note e Cartoni d’Autore” selezione video a cura di Enzo Francesco Testa ArmoniEnsemble Guitar Trio A cura dell’ Associazione Culturale Overtones Ingresso € 5 - abbonamento alle quattro serate € 15

Domenica 18 Luglio Teatro all’aperto “La Pecora Nera” – Via Costa di Chieti, 85

Ore 18.00 Sonetti sottovuoto di Marcello Marciani A cura dell’Associazione Culturale La Pecora Nera

Domenica 18 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21.00 e ore 22.15 50° Estate Musicale Frentana anno 2021 Orchestra Sinfonica Abruzzese Bach tra classico e jazz

Direttore Roberto Molinelli, Violino solista Ettore Pellegrino E Trio Nosso Brasil – prima nazionale

A cura dell’Associazione Amici della Musica “F. Fenaroli” Posto unico € 10

Martedì 20 Luglio Musica&Commercio

A cura della Proloco Lanciano APS in collaborazione con Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato alla Cultura, Consorzio “Le Vie del Commercio” e “Corso Bandiera”

Ore 18.00 Corso Bandiera Project Seventies

Ore 19.00 Corso Trento e Trieste Ancestral i grandi capolavori del cinema

Ore 20.00 Corso Bandiera Panorama Band

Ore 21.00 Corso Trento e Trieste P. Ceroli / S. Barbati in Canzoni

Ore 22.30 Piazza Plebiscito Lucio Punto Zero omaggio a Lucio Dalla

Martedì 20 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Corpus Christi" (115’ – 2019, Drammatico, Polonia) a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4

Mercoledì 21 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Storm Boy” (99’ – 2020 – Avventura, Australia)

Ore 22.50 “Hong Kong Express” (98’ – 1994 – Drammatico, Hong Kong) a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4 a spettacolo

Mercoledì 21 Luglio Polo Museale Santo Spirito

Ore 21,00 Proiezione del Docufilm “Madre Nostra” del giornalista Lorenzo Scaraggi

Al termine dibattito con l’autore a cura dell’Associazione di Promozione Sociale AnxaGAS di Lanciano in collaborazione con il presidio di Libera “R. Mancini” di Tornareccio

Mercoledì 21 Luglio Piazzale antistante la Chiesa di Santa Rita

Rassegna di Teatro Dialettale

A cura dell’Associazione Amici della Ribalta Lanciano

Ore 21,30 “La Piazze annasconne ma nen perde" di Giancarlo Verdecchia Compagnia Teatrale Atriana – Atri (TE) Regia Giancarlo Verdecchia

Giovedì 22 Luglio Musica&Commercio

A cura della Proloco Lanciano APS in collaborazione con Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato alla Cultura, Consorzio “Le Vie del Commercio” e “Corso Bandiera”

Ore 17.00/22.00 Piazza Unità d’Italia Royal Fit Area Fitness la palestra in festa

Ore 17.30 Piazza Unità d’Italia Utrum

Ore 18.30 Corso Bandiera Tea For Four

Ore 19.00 Corso Trento e Trieste Mo Bitter Band Street

Ore 20.00 Corso Trento e Trieste Southern Blues

Ore 21.00 Piazza Unità d’Italia Red Black

Ore 22.30 Piazza Plebiscito Mo Bitter Band in concerto

Giovedì 22 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 21.00 e 22.30 “La trilogia delle coincidenze" (50’ – 2021 – Drammatico, Italia) Presenteranno il film i registi Paolo Sideri e Orazio Ciancone

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4

Venerdì 23 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21.30 “Suoni&visioni” Festival Cinema Muto V° edizione 2021

“L’Inferno” (1911) diretto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan della Milano Films Brian Quinn/Raun Juurikas Duo

A cura dell’Associazione Culturale Overtones Ingresso € 5 - abbonamento alle quattro serate € 15

Sabato 24 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Regina" (82’ – 2020 – Drammatico, Italia) Presenteranno il film lo sceneggiatore Mariano Di Nardo e il regista Alessandro Grande

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4

Sabato 24 Luglio Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea" a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 La Delegazione FAI di Lanciano in collaborazione con il Club L’Unesco di Chieti presentano: “Itinedante – Nel mezzo del cammin di nostra vita” Inferno canto IX - Recitazione e percussioni, a cura dell’Associazione Culturale “Itinarrante”da un’idea di Pierluigi Di Clemente

Ingresso € 5,00 per i soci FAI- € 8,00 per i non soci

Domenica 25 Luglio Teatro all’aperto “La Pecora Nera” – Via Costa di Chieti, 85

Ore 18.00 “Me ne vado a fare…” a cura di Raffaella Di Donato. Con Raffaella Di Donato, Lilia Giangregorio, Carmine Di Donato, Carmine Giangiordano A cura dell’Associazione Culturale La Pecora Nera

Domenica 25 Luglio Piazza d’Armi Torri Montanare

Ore 21.00 Concorso letterario “La lettura ti premia” III Edizione

Ospite d’onore lo scrittore Francesco Fioretti Allieterà la serata la cantautrice Simona Cipollone in arte Momo

A cura dell’Associazione Culturale e Teatrale Amelie Lanciano

Lunedì 26 Luglio Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea" a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 L’Atro Cimena del FLIC “Niente è come sembra” regia di Franco Battiato Interverrà Daniele Baldacci direttore della fotografia del film. A cura dell’Associazione “I Cinque Sensi”

Martedì 27 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Fortuna" (108’ – 2020 – Drammatico, Italia)

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4

Martedì 27 Luglio Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea"a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 Incontro con l’autore Carmelo Pecora e presentazione del suo nuovo libro"Che Pacchia, Ragazzi! Storie dis-umane" nell'ambito del progetto “I Fiori della Memoria”, a cura della Compagnia dei Merli Bianchi e “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, in collaborazione con Dafne Onlus. L'autore dialoga con Margherita Di Marco

Mercoledì 28 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Maledetta primavera" (94’- 2020 – Drammatico, Italia)

Ore 22.50 “In the Mood for Love” (90’ – 2020, Drammatico, Cina)

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4 a spettacolo

Mercoledì 28 Luglio Piazzale antistante la Chiesa di Santa Rita

Rassegna di Teatro Dialettale A cura dell’Associazione Amici della Ribalta Lanciano

Ore 21,30 “Meglio abbondare" di Carmine Marino Compagnia Teatrale “Il Ponte” Lanciano Regia Carmine Marino

Giovedì 29 Luglio Musica&Commercio

A cura della Proloco Lanciano APS in collaborazione con Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato alla Cultura, Consorzio “Le Vie del Commercio” e “Corso Bandiera”

Ore 17.30 Piazza Garibaldi Les Tziganes

Ore 18.30 Corso Bandiera Palestra Royal Fit Area Fitness

Ore 19.30 Corso Trento e Trieste I Porto Franco

Ore 20.30 Corso Bandiera Trio Violoncelli

Ore 21.15 Piazza Plebiscito Oscar Strizzi e le sue Ombre Cinesi

Ore 22.30 Piazza Plebiscito Tony Esposito in concerto

Giovedì 29 Luglio Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Black Widow" (133’ – 2021 – Fantascienza, USA)

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4

Venerdì 30 Luglio Piazza Nicola T. Pace

Ore 21.30 “Suoni&visioni” Festival Cinema Muto V° edizione 2021

“L’Uomo Meccanico” (1921) di André Deed Earthset Band A cura dell’Associazione Culturale Overtones

Ingresso € 5 - abbonamento alle quattro serate € 15

Sabato 31 Luglio Teatro all’aperto “La Pecora Nera” – Via Costa di Chieti, 85

Ore 18.00 “Pallotte” racconto di un emarginato che ci riguarda tutti Di e con Gabriele Tinari

A cura dell’Associazione Culturale La Pecora Nera

Sabato 31 Luglio Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea" a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 Site specific di danza contemporanea “Plushophiles | metamorphosis” di Giovanni Careccia e Christian Consalvo con Giovanni Careccia “O” uno spettacolo di Nicolò Abbattista e Christian Consalvo con Michele Scappa e Andreas Alexandrou

A cura di ArteMente - Centro di Alta Formazione per la Danza di Milano Ingresso € 5,00

Martedì 3 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21.30 “Suoni&visioni” Festival Cinema Muto V° edizione 2021

Presentazione del libro “Le donne del Cinema” di Domenico Palattella Prima assoluta “Ricordanze – Le dive del cinema muto italiano”

Voce recitante Valentina Ruggeri/ pianoforte Walter Gaeta A cura dell’Associazione Culturale Overtones

Ingresso € 5 - abbonamento alle quattro serate € 15

Mercoledì 4 Agosto Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea" a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 L’Altro Cinema del FLIC “Nilde Iotti il tempo delle donne” regia di Peter Marcias con Paola Cortellesi interverrà il regista che presenterà anche il suo libro “La Reggitora – Nilde Iotti nelle parole e nelle passioni” Solferino Ed.

Mercoledì 4 Agosto Piazza Pace

Ore 21.30 Teatro dei Burattini “Tom e Jerry”

A cura dell’Associazione Culturale L’Antico Teatro dei Burattini d’Abruzzo Ingresso € 5

Giovedì 5 Agosto Musica&Commercio

A cura della Proloco Lanciano APS in collaborazione con Assessorato alle Attività Produttive, Assessorato alla Cultura, Consorzio “Le Vie del Commercio” e “Corso Bandiera”

Ore 18.00 Corso Roma Gli Studios

Ore 19.00 Corso Bandiera I Banditos

Ore 20.00 Via Romagnoli Ejasound (Alain De Fabriziis)

Ore 21.15 Viale Salvo d’Acquisto Federico Sirianni & Km0 Gli Incollocabili

Ore 22.30 Piazza Plebiscito Terra Mia

Giovedì 5 Agosto Polo Museale Santo Spirito

Agenzia per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo "FLIC Festival Lanciano in Contemporanea"a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 “E quindi uscimmo a riveder le stelle” Regia e interpretazione Eva Martelli, arpa Maria Di Giulio

A cura dell’Associazione “I Cinque Sensi” e dell’Associazione “L’Altritalia” Ingresso € 5,00

Venerdì 6 Agosto Quartiere Lancianovecchia (Cortile Palazzo Vergilj, Chiostro Sant’Agostino, Cortile Palazzo De Crecchio)

Ore 21.00 “La Terra degli Esploranote” rassegna di teatro e musica – III edizione

L’uomo che rincorreva la fortuna con Vittoria Oliva Teatro Possibile

Cantarpista canzoni per voce ed arpa celtica con Luci

Manduccio mi ha raccontato con Gabriele Tinari – Teatro Possibile

Tra uno spettacolo e l’altro verranno proposte visite guidate ai luoghi di interesse storico ed artistico del Quartiere Lancianovecchia

Prenotazione obbligatoria al numero 349-3798116 o all’indirizzo e.mail lecaltapie@gmail.com

A cura dell’Associazione Teatro Possibile in collaborazione con l’Associazione Amici di Lancianovecchia

Venerdì 6 Agosto Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea" a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 Incontro con Giovanni Impastato e presentazione del suo nuovo libro "Mio fratello. Tutta una vita con Peppino" nell'ambito

del progetto “I Fiori della Memoria” a cura della “Compagnia dei Merli Bianchi” e “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, in

collaborazione con “Dafne Onlus”. L'autore dialoga con Margherita Di Marco

Sabato 7 Agosto Piazza d’Armi Torri Montanare

Ore 21.00 50° Estate Musicale Frentana anno 2021 Orchestra Sinfonica AMF del Cinquantenario

Direttore Donato Renzetti, soprano Ezgi Alhuda Musiche di Haendel, Bellini, Beethoven

A cura dell’Associazione Amici della Musica “F. Fenaroli” Posto unico € 10

Domenica 8 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga" (93’ – 2021 – Avventura, USA)

Ore 22.50 “Boys” (97’ – 2021 – Commedia, Italia)

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4 a spettacolo

Lunedì 9 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21.00 Concerto finale dei partecipanti ai Seminari Estivi di Musica dell’Istituzione Civica di Musica “F. Fenaroli”

Lunedì 9 Agosto Piazzale antistante la Chiesa di Santa Rita

Rassegna di Teatro Dialettale A cura dell’Associazione Amici della Ribalta Lanciano

Ore 21,30 “Nin mi ci frìche chiù" di Antonio Capuani Compagnia Teatrale “Il Carrozzone”- Morro d’Oro (TE) Regia Antonio Capuani

Martedì 10 agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Minari" (115’ – 2020 – Drammatico, USA)

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4

Mercoledì 11 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “La brava moglie" (109’ – 2020 – Commedia, Francia)

Ore 22.50 “Estate ‘85” (100’ – 2020 – Drammatico, Francia)

Giovedì 12 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Earwig e la strega" (82’ – 2020 – Animazione, Giappone)

Ore 22.50 “The Father – Nulla è come sembra” (97’ – 2020 – Drammatico, Gran Bretagna)

a cura di Ciakcity Cinema

Giovedì 12 Agosto Quartiere Lancianovecchia (Cortile Palazzo Vergilj, Chiostro Sant’Agostino, Cortile Palazzo De Crecchio)

Ore 21.00 “La Terra degli Esploranote” rassegna di teatro e musica – III edizione

I Racconti della Vallonia con Domenico Turchi

I Cantautori Americani duo chitarra e voce The Blest Nest con Stefano Di Matteo e Blerina Shera

Chiacchiere al Bar – Teatro dell’Aventino

Tra uno spettacolo e l’altro verranno proposte visite guidate ai luoghi di interesse storico ed artistico del Quartiere Lancianovecchia

Prenotazione obbligatoria al numero 349-3798116 o all’indirizzo e.mail lecaltapie@gmail.com A cura dell’Associazione Teatro Possibile in collaborazione con l’Associazione Amici di Lancianovecchia

Venerdi 13 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Comedians" (96’ – 2021 – Commedia, Italia)

Ore 22.50 “Regine del campo” (95’ – 2020 – Commedia, Francia)

a cura di Ciakcity Cinema

Venerdì 13 Agosto Piazzale antistante la Chiesa di Santa Rita

Rassegna di Teatro Dialettale A cura dell’Associazione Amici della Ribalta Lanciano

Ore 21,30 “Non ti conosco più" di Aldo Di Benedetto Compagnia Teatrale “Amici della Ribalta” Lanciano Regia Luigi Marfisi

Sabato 14 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga" (93’ – 2021 – Avventura, USA)

Ore 22.50 “Fino all’ultimo indizio” (128’ – 2021 – Thriller, USA)

Domenica 15 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Earwig e la strega" (82’ – 2020 – Animazione, Giappone)

Ore 22.50 “School of Mafia” (90’ – 2021 – Commedia, Italia)

Lunedì 16 Agosto Piazza d’Armi Torri Montanare

Ore 21.00 “Amor y Tango” di e con Michele Placido con il Maestro Davide Cavuti

e la partecipazione del suo “Ensemble” A cura dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’ Associazione TRA Teatri Riuniti d’Abruzzo L’Aquila Ingresso € 20 - ridotto abbonati € 15

Martedì 17 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Cinema sotto le stelle 2021

Ore 20.45 “Black Widow" (133’ – 2021 – Fantascienza, USA)

a cura di Ciakcity Cinema Ingresso € 4

Mercoledì 18 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Una settimana da Dio"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo +

È possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

Mercoledì 18 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21,30 FLIC Festival in collaborazione con Ciakcity "La Nuit" regia di Stefano Odoardi Seguirà incontro con regista e cast. Ingresso € 4

Giovedì 19 Agosto Quartiere Lancianovecchia - Chiostro Sant’Agostino

Ore 19,00 “La Terra degli Esploranote” rassegna di teatro e musica – III edizione

e ore 21.00 Le Caltapie raccontano “Il Vecchio e la Fanciulla” fiaba per piccoli e famiglie

Prenotazione obbligatoria al numero 349-3798116 o all’indirizzo e.mail lecaltapie@gmail.com

A cura dell’Associazione Teatro Possibile in collaborazione con l’Associazione Amici di Lancianovecchia

19-20-21 Agosto Corso Bandiera, Via Monte Maiella, Piazza Pace, Corso Trento e Trieste

Dalle ore 16.00 Happy Days “Buonasera Signorina”

Musiche e Cultura Anni ‘40/’50 A cura della Proloco Lanciano APS, dell’Associazione “Buonasera Signorina” in collaborazione con il Consorzio “Le Vie del Commercio” e di “Corso Bandiera”

Venerdì 20 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Coco"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo

E’ possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

20 e 21 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21,00 “Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare

Regia Veronica Pace Associazione Teatrale “Shakespeare in Sneakers” Chieti

Sabato 21 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Rocky"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo

È possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

Domenica 22 Agosto Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea" a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 “Questo matrimonio non s’ha da fare” Spettacolo di teatro di figura con burattini e attore A cura delle associazioni Favole in Valigia e Il Burattino Malandrino

Domenica 22 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21.30 Presentazione del progetto discografico “Piccole Onde”

per pianoforte, flauto e percussioni Matteo Benedetti pianoforte, Sarah Rulli flauto, Davide Bernaro percussioni A cura dell’ Associazione Culturale MusArt Lanciano

Dal 23 al 28 Agosto Chiostro Parco delle Arti Musicali – Largo dell’Appello

Ore 21.00 “Torniamo al Cinema” rassegna culturale dell’I.I.S. “De Titta-Fermi”

Lunedì 23 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Benvenuti al Sud"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo

È possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

Mercoledì 25 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Mary Poppins"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo

È possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

Venerdì 27 Agosto Quartiere Lancianovecchia - Chiostro di Sant’Agostino

Ore 19 e ore 21.00 “La Terra degli Esploranote” rassegna di teatro e musica – III edizione

Le Caltapie raccontano “Cola Pesce” fiaba per piccoli e famiglie

Prenotazione obbligatoria al numero 349-3798116 o all’indirizzo e.mail lecaltapie@gmail.com

A cura dell’Associazione Teatro Possibile in collaborazione con l’Associazione Amici di Lancianovecchia

Venerdì 27 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Perfetti sconosciuti"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo. È’ possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

27-28-29 Agosto Chiostro Polo Museale Santo Spirito

Ore 21.30 “La Città e le Stelle” XXVII° edizione - giornate astronomiche lancianesi,

incontri scientifici, osservazioni del cielo con telescopi A cura dell’Associazione Culturale Gruppo Astrofili Frentani Lanciano

Sabato 28 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Wall-E"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo

È possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

Domenica 29 Agosto Piazza Plebiscito

Ore 17.30 Tenzone dei Quartieri Sfida dei quattro quartieri storici con giochi medievali

Ore 21.00 Concerto A cura dell’Associazione Culturale Il Mastrogiurato

Lunedì 30 Agosto Parco “Quartiere S. Rita” - via Umberto Cipollone, 28

Cineparco Santa Rita

prima rassegna cinematografica all’aperto, tra proiezioni, attività culturali e relax

Ore 20,30 “Ricomincio da Tre"

A cura dell’Associazione Picsat Abruzzo con la direzione di Gianmaria Tantimonaco

Per la visione del film sul prato è necessario munirsi di un telo

È possibile consumare cibi e bevande portati da casa o acquistati sul posto

Martedì 31 Agosto Polo Museale Santo Spirito

"FLIC Festival Lanciano in Contemporanea"a cura dell’Associazione Culturale “I Cinque Sensi” Lanciano

Ore 21.00 “Eva Mater – come un capolavoro” spettacolo di voci e percussioni A cura di “Dafne Onlus”

01/05 Settembre Quartiere Civitanova

La Rocca de lo Mastrogiurato

Ore 19.00 Mercato Medievale A cura dell’Associazione Culturale Il Mastrogiurato

Abbonamento per le cinque serate €10 Ingresso gratuito bambini accompagnati fino a 6 anni d’età

Venerdì 3 Settembre Teatro Comunale “F. Fenaroli”

Ore 21.00 Concerto dedicato al Compleanno della Città di Lanciano XXIII Edizione

A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Lu Cantastorie” Lanciano

Sabato 4 Settembre Sala Convegni “B. Lanci” Casa di Conversazione

Ore 17.00 Presentazione del libro “Cronache e memorie di un poliziotto di strada” di Claudia Gonzales

Domenica 5 Settembre Piazza Plebiscito

Ore 17.30 Rievocazione Storica dell’Investitura del “Mastrogiurato” XXXIX Edizione

Solenne corteo storico in costume d’epoca con la partecipazione di delegazioni italiane. A cura dell’Associazione Culturale Il Mastrogiurato

Domenica 5 Settembre Polo Museale Santo Spirito

Ore 21.00 Concorso letterario “Scrivi per il Teatro” I Edizione A cura dell’Associazione Culturale e Teatrale Amelie Lanciano

Venerdì 10 Settembre Parco Villa delle Rose, via Caduti di Nassiriya, 18

Ore 21.30 ENRICO BRIGNANO in “Un’ora sola vi vorrei” A cura del Comitato Feste di Settembre 2021

Biglietti disponibili sui circuiti Ciaotickets e Ticketone

Domenica 13 SettembrePiazza Plebiscito

Ore 21.30 “Giovani Orizzonti Live Talent” II edizione

Associazione Culturale Orizzonti in Scena Direzione artistica di Antonio Primomo A cura del Comitato Feste di Settembre 2021

Lunedì 14 Settembre Parco Villa delle Rose, via Caduti di Nassiriya, 18

Ore 21.30 MAX PEZZALI in concerto A cura del Comitato Feste di Settembre 2021

Biglietti disponibili sui circuiti Ciaotickets e Ticketone

Martedì 15 Settembre Parco Villa delle Rose, via Caduti di Nassiriya, 18

Ore 21.30 Gaia e Aka7even in concerto A cura del Comitato Feste di Settembre 2021

Biglietti disponibili sui circuiti Ciaotickets e Ticketone

Mercoledì 16 SettembreParco Villa delle Rose, via Caduti di Nassiriya, 18

Ore 21.30 NICCOLO’ FABI in concerto A cura del Comitato Feste di Settembre 2021

Biglietti disponibili sui circuiti Ciaotickets e Ticketone