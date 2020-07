A Torricella Peligna la 15esima edizione del John Fante Festival "Il dio di mio padre"

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, a Torricella Peligna in Abruzzo torna per la 15esima edizione il John Fante Festival "Il dio di mio padre", diretto da Giovanna Di Lello. La manifestazione, fin dalla prima edizione, è organizzata dal Comune di Torricella Peligna per ricordare e omaggiare lo scrittore americano John Fante (1909-1983), il cui padre Nicola era un muratore originario proprio di questo piccolo paese abruzzese.

Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Remo Rapino, che presenterà il suo ultimo romanzo "Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" (minimum fax), tra i dodici candidati del Premio Strega 2020; Alessio Romano, che interverrà in un incontro dedicato ai 100 anni della nascita di Bukowski; l’attore e regista Joe Mantegna, che parteciperà con un contributo video su Fante e sull'italianità; l'attore Alessio Vassallo, che parteciperà in streaming ad un incontro su Fante.



Sarà inoltre presentato il volume dedicato a Fante "Dalla parte di John Fante. Scritti e testimonianze" a cura di Giovanna Di Lello e Toni Ricciardi, edito da Carocci. Pubblicato nell’ambito del John Fante Festival “Il dio di mio padre”, in occasione della XV edizione, il libro è diviso in quattro parti: Voci di famiglia, con i testi di Victoria Fante, Jim Fante e Dan Fante; L’opera di Fante, con i testi di Francesco Durante, Antonio Buonanno, Fred Gardaphé, Giuliana Muscio, Lia Giancristofaro e Giovanna Di Lello; Omaggi a Fante con i testi di Vinicio Capossela, Frank Spotnitz, Giancarlo De Cataldo, Marco Vichi, Gaetano Cappelli, Simona Baldelli, Alessio Romano; Voci dal vivo con i testi di Gianni Vattimo e Sandro Veronesi.



Una delle serate sarà dedicata all'annuncio e alla premiazione del vincitore del Premio John Fante Opera Prima: parteciperà la terna finalista composta da Alice Cappagli, autrice di Niente caffè per Spinoza (Einaudi), Arianna Cecconi, autrice di Teresa degli oracoli (Feltrinelli), Claudia Petrucci, autrice di L’esercizio (La nave di Teseo) e sarà presente la giuria con Maria Ida Gaeta, Claudia Durastanti e Nadia Terranova. Il due volte Premio Strega Sandro Veronesi, Premio alla Carriera John Fante Vini Contesa 2019, annuncerà in un intervento video il nuovo premio alla carriera 2020.